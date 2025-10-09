L'Empire State Building ospita l'edizione annuale della Run-Up, presentata da NYU Langone Health e promossa dalla Challenged Athletes Foundation

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--L'Empire State Building (ESB) ha ospitato la 47ª edizione annuale della corsa verticale Empire State Building Run-Up, presentata da NYU Langone Health e promossa dalla Challenged Athletes Foundation (CAF). Nel corso di diverse manche assegnate, oltre 200 runner provenienti da tutto il mondo hanno salito di corsa i 1.576 scalini dell'edificio per raggiungere il traguardo sull'iconica terrazza panoramica all'86º piano.

"L'Empire State Building Run-Up che si svolge presso l'attrazione numero uno della città di New York è un evento nella lista dei desideri di molti e un traguardo importante per atleti di qualsiasi livello a livello globale", ha dichiarato Tony Malkin, presidente e CEO dell'Empire State Realty Trust.

