Hoffmann Green signe un partenariat stratégique avec CNR Construction, acteur de premier plan de l’Ouest de la France

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec CNR Construction, acteur indépendant majeur de la construction dans l’Ouest de la France.

Fondée en 1969 près de Rennes, CNR Construction est une entreprise de référence dans le bâtiment (bureaux, logements, résidences), le génie civil (stations d’épuration, usines d’eau potable) et l’industrie (plateformes logistiques, zones commerciales, locaux industriels). Forte de 220 collaborateurs et d’un chiffre d’affaires de 60 M€, elle intervient du Grand Ouest à l’Île-de-France. Animée par des valeurs de qualité, de sécurité, d’innovation et de respect des engagements, CNR s’illustre par sa volonté constante de construire autrement.

Consciente des évolutions rapides de son secteur et déterminée à réduire l’impact environnemental de son activité, CNR Construction a choisi de déployer les solutions Hoffmann Green 0% clinker sur ses chantiers. Ces ciments innovants lui permettent de réduire significativement les émissions de CO₂ liées au gros œuvre, sans compromis sur la durabilité, la sécurité et la fiabilité des ouvrages.

Avec ce premier partenaire breton, Hoffmann Green renforce son maillage territorial et poursuit sa stratégie de diversification, leviers d’une dynamique commerciale soutenue. Cette adoption croissante de ses solutions décarbonées illustre la confiance accordée par le marché aux solutions 0% clinker d’Hoffmann Green et confirme l’émergence d’un nouveau standard industriel pour bâtir l’avenir de la construction.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous remercions CNR pour leur confiance. Le renforcement de notre réseau de partenaire et la validation de nos solutions 0% clinker par des acteurs reconnus du marché démontrent de notre positionnement en tant que leader des ciments décarbonés pour les constructeurs désireux de réduire l’impact environnemental de leur activité sans jamais compromettre la qualité de leurs livraisons. »

Sébastien Gaudin, Président de CNR Construction, ajoute : « Ce partenariat avec Hoffmann Green illustre notre volonté de construire autrement, en associant exigence de qualité et réduction de notre empreinte environnementale. Nous sommes convaincus que les ciments 0% clinker représentent une solution d’avenir pour concilier performance technique et responsabilité écologique sur nos chantiers. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis. Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE CNR CONSTRUCTIONS

Depuis plus de 55 ans, CNR Construction façonne le paysage du Grand Ouest et au-delà. Entreprise indépendante et familiale, elle s’est imposée comme un acteur incontournable dans la réalisation de projets variés : bâtiments résidentiels et tertiaires, équipements publics, infrastructures industrielles et ouvrages de génie civil.

Au cœur de son développement, CNR place la confiance de ses clients, l’expertise de ses équipes et une exigence constante de qualité et de sécurité. Forte de ses 220 collaborateurs, l’entreprise allie savoir-faire traditionnel et innovation pour répondre aux nouveaux défis de la construction.

Fidèle à sa volonté de “construire autrement”, CNR s’engage à concilier performance technique, adaptation aux besoins des territoires et réduction de l’empreinte environnementale de ses chantiers.

https://www.cnr-construction.fr/