Making Science annonce la vente de son département Cloud et Cybersécurité à Lutech

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Making Science Group, S.A. (BME Growth: MAKS) (“Making Science”), agence de marketing spécialisée dans l'accélération digitale des entreprises par l'IA et Lutech S.p.A. (« Lutech »), acteur majeur du digital basé en Italie, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord selon lequel Making Science cède son département Cloud et Cybersécurité en Espagne à Lutech.

Cette transaction permet à Making Science de concentrer ses ressources sur le développement de ses activités stratégiques dans le Digital Marketing, l’AdTech et l’Intelligence Artificielle.

Pour Lutech, elle marque une nouvelle étape dans sa stratégie d’expansion internationale, en renforçant sa présence sur le marché espagnol et en intégrant une équipe hautement qualifiée.

Détails et logique de l’opération

L’accord porte sur la cession des entités juridiques espagnoles de Making Science opérant dans les domaines de l’infrastructure cloud, du développement logiciel d’entreprise et des services de cybersécurité.

Le montant de la transaction pourra atteindre 26 millions d’euros, comprenant un paiement initial et un complément de prix prévu au premier semestre 2026, calculé sur la base de l’EBITDA 2025.

La finalisation de la transaction, attendue au quatrième trimestre 2025, reste soumise à l’approbation des autorités espagnoles en matière d’investissements étrangers et au respect des conditions habituelles pour ce type d’opération.

Pour Making Science, cette cession permet à l’entreprise de concentrer ses efforts sur ses trois pôles clés: Digital Marketing Services, AdTech et RAISING (sa division technologique dédiée à l’IA), des domaines dans lesquels l’entreprise a développé un avantage concurrentiel distinctif et le plus fort potentiel de croissance mondiale.

Par cette acquisition, Lutech franchit une nouvelle étape dans leur stratégie de développement en Europe. Elle leur permet d’établir une base solide en Espagne, en intégrant une équipe reconnue et un portefeuille clients robuste, venant renforcer la présence du groupe sur le marché espagnol aux côtés de Lutech Sapimsa et Cimworks. L’ajout de ces activités renforce l’expertise de Lutech dans des domaines en forte demande tels que le cloud, le développement logiciel sur mesure et la cybersécurité.

Lutech a été conseillée par PCB Partners, DLA Piper et EY. Making Science a été accompagnée par GP Bullhound et Gómez-Acebo & Pombo.

Une collaboration durable

L’opération a été structurée de manière à garantir la continuité opérationnelle pour l’ensemble des clients et une intégration fluide de l’équipe au sein de Lutech. Par ailleurs, Making Science et Lutech ont conclu un partenariat stratégique dans lequel Making Science restera un client important de cette activité, assurant ainsi à ses propres clients la continuité des services et des expertises technologiques de son ancien département Cloud et Cybersécurité.

Lutech, groupe technologique de référence en Italie, dispose d’une solide expérience dans le développement et la gestion d’équipes techniques à haute performance. Cela garantit non seulement la continuité du service pour les clients actuels, mais aussi les meilleures conditions de croissance pour les équipes reprises.

José Antonio Martínez, CEO et fondateur de Making Science, déclare :

« Cette opération marque une étape stratégique dans l’évolution de Making Science vers une organisation plus spécialisée et efficace. Nous sommes ravis d’avoir trouvé en Lutech un partenaire de premier plan, capable d’assurer le meilleur avenir pour l’équipe et la continuité du service pour nos clients. Cet accord nous permet de concentrer nos ressources sur nos activités mondiales en matière de marketing digital et d’IA, tout en forgeant une nouvelle relation stratégique avec Lutech. »

Giuseppe Di Franco, CEO du Lutech Group, ajoute :

« Cette acquisition constitue une étape clé dans notre stratégie d’expansion internationale et renforce notre position de leader européen des services de transformation digitale. Nous sommes impressionnés par le talent et l’expertise des équipes de Making Science dans le Cloud, le Software et la Cybersécurité et nous sommes heureux de les accueillir au sein de la famille Lutech. Ensemble, nous renforcerons notre capacité à accompagner nos clients en Espagne et en Europe, tout en assurant une transition fluide et un fort investissement dans le développement des équipes. »

Impact financier et perspectives

Making Science communiquera ultérieurement sur l’utilisation prévue du capital issu de la transaction. Dans la publication de ses résultats semestriels du 31 juillet 2025, l’entreprise avait confirmé ses objectifs financiers pour l’exercice 2025. Toute mise à jour de ces prévisions ou du plan stratégique 2027 sera communiquée au marché une fois l’opération finalisée.

À propos de Making Science

Making Science est une agence de marketing spécialisée dans l'accélération digitale des entreprises par l'IA. Dotée d’une équipe de plus de 1 200 experts et présente sur 15 marchés, dont la France, l’Espagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Portugal, le Mexique, la Colombie, l’Italie, l’Irlande, la Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande, l’Allemagne et la Géorgie. En tant que partenaire consultant de Local Planet (le premier réseau mondial d’agences média indépendantes) elle fournit une série de services de marketing digital, adtech, martech, des solutions logicielles et cloud et des services de cybersécurité à l’échelle mondiale, par le biais de hubs qui favorisent la création d’emplois et la disponibilité de talents hautement qualifiés dans le domaine de la technologie.

Making Science opère dans quatre secteurs d’activité : l'Agence Digitale Globale Technologie, proposant des services de publicité digitale 360 intégrant la planification stratégique, la création, les données et la technologie ; RAISING, la Division Technologie, qui associe expertise métier et science des données pour fournir des solutions avancées basées sur l'IA appliquée au marketing ; le pôle Cloud pour Entreprises, Logiciel et Cybersécurité, avec une équipe de plus de 400 ingénieurs et data scientists spécialisés dans le développement de solutions basées sur le cloud ainsi que dans la cybersécurité et le domaine d'Investissement de Making Science, avec Ventis et TMQ, servant à diversifier et à renforcer les capacités de toutes les divisions de Making Science.

Avec RAISING, la division technologique, l’entreprise se positionne comme un leader mondial de la transformation numérique. Grâce à ses solutions technologiques telles qu’ad-machina, Trust Generative AI et Gauss AI, les marques optimisent leurs performances commerciales grâce à l’intelligence artificielle. De plus, l’entreprise s’engage dans plusieurs initiatives ESG, notamment le Climate Pledge, le Pacte Mondial des Nations Unies et l’initiative Pledge1%, soutenant des organisations à but non lucratif de leur communauté avec un fort engagement pour avoir un impact positif sur la société.

À propos de Lutech

Lutech Group est un acteur majeur italien et européen du digital et de l’IA. Le groupe conçoit, met en œuvre et gère des solutions de transformation digitale, d’innovation et de croissance pour les entreprises et institutions, grâce à une connaissance approfondie des processus métiers sectoriels.

Avec 5 500 collaborateurs et un chiffre d’affaires avoisinant 1 milliard d’euros, Lutech accompagne ses clients à travers une approche end-to-end intégrant conseil, exécution et gouvernance, afin de maximiser les résultats business.

Le groupe enrichit son offre de solutions et services via des acquisitions stratégiques et des investissements continus dans les talents, les plateformes et les zones géographiques.

Pour plus d’informations : www.lutech.group