Die SBC Medical Group betritt den thailändischen Markt durch eine Partnerschaft mit BLEZ

IRVINE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) („SBC Medical” oder das „Unternehmen”), ein globaler Anbieter von umfassenden Beratungs- und Managementdienstleistungen für medizinische Unternehmen und deren Kliniken, gab heute den Abschluss eines Beratungsvertrags mit BLEZ ASIA Co., Ltd. (Hauptsitz: Bangkok, Thailand; CEO: Naoki Iida; „BLEZ“) bekannt gegeben, das mehr als 20 Apotheken und Kliniken in Thailand betreibt und bei japanischen Auswanderern und einheimischen Patienten gleichermaßen großes Vertrauen genießt. Die Partnerschaft ist ein zentraler Bestandteil der breit angelegten Asienstrategie von SBC und ein bedeutender Schritt, um in großem Umfang in den schnell wachsenden thailändischen Markt für ästhetische Medizin einzusteigen. Im Rahmen der Vereinbarung wird SBC umfassende Managementunterstützung für eine neue Klinik mit Schwerpunkt auf dermatologischen Behandlungen wie der Entfernung von Pigmentflecken und Hautunreinheiten leisten, deren Eröffnung BLEZ derzeit in Bangkok vorbereitet. SBC wird bei der Entwicklung klinischer Protokolle im Einklang mit den Qualitätsstandards von SBC beraten und Unterstützung bei der Auswahl von medizinischen Geräten und Behandlungsmethoden leisten, die im Hinblick auf die lokalen Hauteigenschaften und Umweltbedingungen optimiert sind. Die Klinik wird voraussichtlich bis Ende des Jahres im Stadtteil Asok in Bangkok ihren Betrieb aufnehmen.

SBC unterhält ein Netzwerk mit über 250 Kliniken weltweit und behandelt jährlich mehr als 6 Millionen Patienten. Durch die Kombination der nachgewiesenen Expertise von SBC auf dem Gebiet in Japan entwickelter, qualitativ hochwertiger und sicherer ästhetischer medizinischer Dienstleistungen mit der bewährten lokalen Präsenz von BLEZ wollen die beiden Unternehmen eine starke Position bei japanischen Auswanderern in Thailand aufbauen. Nach der Validierung der Dienstleistungsnachfrage und der operativen Leistung planen SBC und BLEZ eine Ausweitung der Patientenakquise auf den gesamten thailändischen Markt und die Erschließung weiterer Wachstumschancen in der gesamten ASEAN.

Laut einer Branchenstudie* hatte der Markt für ästhetische Medizin in Thailand im Jahr 2024 ein Volumen von rund 372,24 Millionen US-Dollar und soll bis 2033 auf 1,118 Milliarden US-Dollar anwachsen. Mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate („Compound Annual Growth Rate“, CAGR) von 13,51 % von 2025 bis 2033 konnte Thailand seine globale Position als Zentrum für Medizintourismus zementieren. Trotz der rund 60.000 japanischen Auswanderer gibt es nur wenige Kliniken, die ästhetische Behandlungen in „japanischer Qualität“ anbieten, und die fragmentierten kleinen Anbieter tragen zu einer uneinheitlichen Servicequalität bei. Dies eröffnet großen, zuverlässigen medizinischen Gruppen erhebliche Chancen, die steigende Nachfrage mit sicheren Behandlungen mit gleichbleibender Qualität zu bedienen.

*Quelle: Astute Analytica, USA and Asia Pacific Aesthetic Medicine Market – Industry Dynamics, Market Size, and Opportunity Forecast to 2033 (Astute Analytica, Markt für ästhetische Medizin in den USA und im asiatisch-pazifischen Raum – Branchendynamik, Marktgröße und Chancenprognose bis 2033), Ausgabe 2025

BLEZ, ein in japanischer Hand befindliches Unternehmen mit über 10 Jahren Erfahrung im medizinischen Bereich in Bangkok, verfügt über ein vielfältiges Portfolio, darunter BLEZ Pharmacy, BLEZ Kampo Pharmacy, Innere Medizin, Zahnmedizin und sogar Tierkliniken. Seine jährliche Patientenbasis umfasst etwa 1.200 Patienten in den Kliniken und 100.000 in den Apotheken. Darüber hinaus ist BLEZ in den Bereichen Import und Verkauf von Arzneimitteln, Nahrungsergänzungsmitteln und Medizinprodukten, OEM-Fertigung, FDA-Registrierungen in Thailand, Telemedizin und Franchising tätig. Dieses ausgedehnte Netzwerk und die starke Markenpräsenz werden eine wichtige Unterstützung für den Markteintritt von SBC sein.

Im November 2024 hat SBC im Rahmen einer Partnerschaft mit Aesthetic Healthcare Holdings (AHH) seine Geschäftstätigkeit in Singapur aufgenommen. Die neue Zusammenarbeit mit BLEZ markiert den nächsten Schritt der ASEAN-Expansion von SBC und treibt die Wachstumsstrategie des Unternehmens in der gesamten Region voran. Beginnend mit der japanischen Expat-Community wird SBC seine Geschäftsbasis kontinuierlich weiter ausbauen, um konstant hochwertige medizinische Dienstleistungen anzubieten und neue Werte auf dem thailändischen Markt für ästhetische Medizin zu schaffen.

Naoki Iida, CEO von BLEZ ASIA Co., Ltd.

„Der thailändische Markt für ästhetische Medizin verzeichnet nach wie vor ein rasantes Wachstum und der Fokus liegt dabei zunehmend auf Qualität und Sicherheit. Die Partnerschaft mit SBC, einem Marktführer in Japan mit herausragender Expertise und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz, ist eine großartige Chance für BLEZ. Indem wir unsere Stärken bündeln, wollen wir medizinische Dienstleistungen nach japanischem Standard und in hoher Qualität in Thailand etablieren und eine Marke aufbauen, der die Bevölkerung über Jahre hinweg vertrauen und die sie schätzen wird.“

Yoshiyuki Aikawa, CEO von SBC Medical Group Holdings, Inc.

„Die japanische ästhetische Medizin ist aufgrund ihrer Präzision und hohen Sicherheitsstandards international wettbewerbsfähig. SBC hat in Japan seine Qualität unter Beweis gestellt und sich einen guten Ruf erarbeitet, während es sich gleichzeitig auf die globale Expansion vorbereitet hat. Die Partnerschaft mit einem renommierten lokalen Marktführer wie BLEZ in diesem schnell wachsenden thailändischen Markt stellt einen bedeutenden Schritt in unserer Asienstrategie dar. Gemeinsam wollen wir ein Modell entwickeln, mit dem sich die fortschrittlichen medizinischen Dienstleistungen Japans vor Ort etablieren und einen neuen Mehrwert schaffen können.“

Über BLEZ ASIA Co., Ltd.

Unternehmensname: BLEZ ASIA Co., Ltd.

Gründungsdatum: 10. Januar 2012

Anzahl der Standorte: 23

CEO: Naoki Iida

Hauptsitz: 415 Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Website: https://blez-web.com

Über SBC Medical Group Holdings Incorporated

SBC Medical Group Holdings Incorporated ist eine umfassende medizinische Gruppe, die eine breite Palette von Franchise-Unternehmen in verschiedenen medizinischen Bereichen betreibt, darunter fortgeschrittene ästhetische Medizin, Dermatologie, Orthopädie, Fertilitätsbehandlung, Zahnmedizin, AGA (Haarwiederherstellung) und Augenheilkunde. Das Unternehmen verwaltet ein vielfältiges Portfolio an Klinikmarken und baut seine globale Präsenz, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Asien, durch direkte Aktivitäten und Initiativen im Bereich des Medizintourismus aktiv aus. Im September 2024 wurde das Unternehmen an der Nasdaq notiert und im Juni 2025 in den Russell 3000® Index aufgenommen, einen breiten Referenzindex für den US-Aktienmarkt. Geleitet von seinem Unternehmenszweck „Durch medizinische Innovationen zum Wohlbefinden der Menschen weltweit beitragen“ bietet SBC Medical Group Holdings Incorporated weiterhin sichere, vertrauenswürdige und hochwertige medizinische Dienstleistungen an und stärkt gleichzeitig seinen internationalen Ruf für Qualität und Vertrauen in der medizinischen Versorgung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://sbc-holdings.com/

