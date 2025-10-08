Bitdefender en OVHcloud werken samen om soevereine cyberbeveiliging te bieden aan Europese bedrijven

BOEKAREST, Roemenië & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Bitdefender, een in Europa gevestigd bedrijf en wereldwijd marktleider op het gebied van cyberbeveiliging, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met OVHcloud, de toonaangevende cloudprovider in Europa, om zijn geavanceerde cyberbeveiligingsplatform te hosten op OVHcloud-services in Frankrijk. Het partnerschap biedt soevereine cyberbeveiliging, waardoor klant- en configuratiegegevens, beveiligingsgebeurtenissen en telemetrie nooit toegankelijk zijn, worden doorgegeven of verwerkt buiten de Europese Unie (EU).

De samenwerking biedt organisaties geavanceerde cyberbeveiligingsmogelijkheden om hun activiteiten te beschermen en te voldoen aan strenge Franse en EU-regelgeving, terwijl ze volledige controle behouden over de manier waarop gegevens worden gebruikt en wie er toegang toe heeft.

