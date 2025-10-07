Andersen Consulting fortalece sus capacidades de transformación digital con Jolera

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía las capacidades de su plataforma a través de un acuerdo de colaboración con la firma integradora de sistemas global Jolera, ofreciendo soluciones de transformación digital seguras y escalables.

Fundada en 2001, Jolera es un proveedor integral de TI que ofrece ciberseguridad, gestión de infraestructura, servicios de IA y datos, y soporte al usuario final. La firma ofrece soluciones de monitorización y gestión, copias de seguridad y recuperación, desarrollo de aplicaciones y estrategia de TI para impulsar los resultados empresariales y el valor a largo plazo del cliente. Mediante servicios para sectores como la construcción, la manufactura, los servicios financieros, las telecomunicaciones, los medios de comunicación, las fusiones y adquisiciones (M&A) y el sector público, Jolera combina alcance global con una ejecución local en sus operaciones digitales y en la nube.

“En Jolera, siempre hemos creído que la innovación empieza con la responsabilidad”, afirmó Alex Shan, CEO de Jolera. “Nuestro equipo está formado para ofrecer resultados respaldados por valores sólidos, rigor operativo y un profundo compromiso con el éxito del cliente. Colaborar con Andersen Consulting nos permite alinearnos con una organización con ideas afines y ampliar el impacto de nuestras soluciones”.

“Jolera aporta una combinación de capacidades de TI de nivel empresarial, experiencia global en infraestructura y una cultura centrada en el cliente”, afirmó Mark L. Vorsatz, presidente y CEO global de Andersen. “Su capacidad para ofrecer servicios tecnológicos seguros, escalables e inteligentes fortalece nuestra plataforma y mejora las soluciones que ofrecemos a los clientes que atraviesan una transformación digital compleja”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo servicios de consultoría, impuestos, derecho, valoración, movilidad global y experiencia en asesoría de primer nivel en una plataforma global con más de 44.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 600 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.