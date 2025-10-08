Bitdefender et OVHcloud s’associent pour offrir une cybersécurité souveraine aux entreprises européennes

BUCAREST, Roumanie et PARIS--(BUSINESS WIRE)--Bitdefender, une entreprise européenne leader mondial de la cybersécurité, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec OVHcloud, premier fournisseur de cloud computing en Europe, afin d’héberger sa plateforme avancée de cybersécurité sur les services OVHcloud en France. Ce partenariat garantit une cybersécurité souveraine en veillant à ce que les données des clients et de configuration, les événements de sécurité et les données télémétriques ne soient jamais accessibles, transférés ou traités en dehors de l’Union européenne (UE).

Cette intégration permet aux organisations d’intégrer des capacités avancées de cybersécurité pour protéger leurs opérations et se conformer aux réglementations françaises et européennes rigoureuses, tout en conservant un contrôle total sur l’accès et l’utilisation des données.

Au cœur de cette initiative se trouve Bitdefender GravityZone, une plateforme complète et unifiée de sécurité, d’analyse des risques et de conformité, hébergée sur le service OVHcloud SecNumCloud. GravityZone offre une protection avancée des terminaux (EPP), une détection et une réponse aux incidents sur les terminaux (EDR), une détection et une réponse étendues (XDR) et une sécurité basée sur le cloud, assurant une couverture de bout en bout sur l’ensemble de la chaîne d’attaque. Elle fournit également un contexte approfondi pour les détections qui s’étendent de manière transparente aux services de détection et de réponse gérés (MDR) de Bitdefender.

Les solutions OVHcloud SecNumCloud, alimentées par des centres de données situés en France (Roubaix, Gravelines et Strasbourg), sont conçues pour répondre aux normes les plus strictes en matière de stockage d’informations sensibles et critiques. Elles sont certifiées par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) dans le cadre de son référentiel SecNumCloud, qui répond à plus de 360 exigences techniques, organisationnelles et juridiques, afin de garantir une sécurité robuste et une immunité totale vis-à-vis des lois extraterritoriales. Elles sont adaptées à l’hébergement de données sensibles telles que les archives publiques, les brevets, la propriété intellectuelle et les ensembles de données critiques pour l’intelligence artificielle.

« Nous fournissons une infrastructure sécurisée et souveraine qui répond aux normes françaises les plus strictes en matière de cybersécurité et permet à Bitdefender de proposer sa suite de cybersécurité éprouvée, la même qui protège OVHcloud en tant que client », déclare Julien Levrard, RSSI chez OVHcloud. « Nous sommes fiers de collaborer avec Bitdefender pour apporter une sécurité souveraine et européenne aux organisations de toute la région. Ensemble, nous aidons les entreprises à innover et à fonctionner en toute sécurité et en toute confiance grâce aux technologies et à l’expertise combinées de deux leaders européens de confiance. »

Cette attention portée à la sécurité et à la transparence intervient à un moment où les défis en matière de conformité se multiplient. Une récente enquête Bitdefender a révélé que 35 % des professionnels de l’informatique et de la sécurité en France ont déclaré avoir subi des pressions pour garder le silence sur des violations, même lorsqu’ils estimaient que les incidents auraient dû être divulgués. Cette conclusion souligne à quel point les exigences réglementaires et les pressions en matière de conformité de plus en plus strictes dans l’UE influencent la manière dont les organisations gèrent les incidents de cybersécurité.

Dans ce contexte, le partenariat soutient les organisations publiques et privées de toutes tailles dans l’UE qui doivent respecter des exigences strictes en matière de résidence ou de souveraineté des données. Il est particulièrement pertinent pour des secteurs tels que les services financiers, la santé, l’éducation, les infrastructures critiques, l’énergie et l’industrie manufacturière. En outre, il renforce l’écosystème de distribution de Bitdefender, permettant aux partenaires et aux fournisseurs de services gérés (MSP) de fournir GravityZone hébergé dans l’UE sur OVHcloud SecNumCloud aux clients ayant des exigences en matière de résidence des données et de gérer ces environnements en leur nom.

« Les entreprises européennes ont besoin de solutions de sécurité qui offrent une prévention, une protection, une détection et une réponse avancées aux menaces sans sacrifier la souveraineté des données », déclare Andrei Florescu, président-directeur général de Bitdefender Business Solutions Group. « Notre partenariat avec OVHcloud répond à cette attente, en donnant aux secteurs réglementés la confiance nécessaire pour adopter une cybersécurité de pointe tout en conservant un contrôle total sur la manière dont leurs données sont stockées, traitées et sécurisées. Avec GravityZone sur l’infrastructure OVHcloud SecNumCloud, les clients ont la certitude que leurs données restent au sein de l’UE. Ils bénéficient également d’un accès plus facile à la conformité avec le RGPD, la NIS2, la DORA et d’autres réglementations. »

À propos d’OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial du cloud et le premier fournisseur européen de cloud computing, exploitant plus de 450 000 serveurs dans 44 centres de données répartis sur 4 continents et comptant 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d’un cloud de confiance et pionnier d’un cloud durable offrant le meilleur rapport performances-prix, le groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui garantit un contrôle total de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et à la gestion de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau fibre optique. Cette approche unique permet à OVHcloud de couvrir de manière indépendante tous les usages de ses clients afin qu’ils puissent profiter des avantages d’un modèle respectueux de l’environnement, avec une utilisation parcimonieuse des ressources et une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios du secteur. OVHcloud propose désormais à ses clients des solutions de dernière génération alliant performances, prix prévisibles et souveraineté totale des données pour soutenir leur croissance sans entrave. Pour plus d’informations : www.ovhcloud.com

À propos de Bitdefender

Bitdefender est un leader de la cybersécurité qui fournit les meilleures solutions de prévention, de détection et de réponse aux menaces dans le monde entier. Protégeant des millions de consommateurs, d’entreprises et d’environnements gouvernementaux, Bitdefender est l’un des experts les plus fiables du secteur pour éliminer les menaces, protéger la vie privée, l’identité numérique et les données, et permettre la cyber-résilience. Grâce à d’importants investissements dans la recherche et le développement, Bitdefender Labs découvre des centaines de nouvelles menaces chaque minute et valide des milliards de requêtes quotidiennes. La société a été pionnière dans des innovations révolutionnaires en matière d’antimalware, de sécurité IoT, d’analyse comportementale et d’intelligence artificielle, et sa technologie est utilisée sous licence par plus de 180 des marques technologiques les plus reconnues au monde. Fondée en 2001, Bitdefender compte des clients dans plus de 170 pays et possède des bureaux dans le monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.bitdefender.com.

