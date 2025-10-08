-

Armis en Fortinet verdiepen strategisch partnerschap om beveiligingsprogramma's van wereldwijde organisaties te stroomlijnen

Meer dan acht integraties combineren Armis Centrix™ met het Fortinet Security Fabric om blinde vlekken te elimineren, handhaving te automatiseren en de cyberweerbaarheid van bedrijven wereldwijd te versterken

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, het bedrijf voor cyberrisicobeheer en -beveiliging, en Fortinet® (NASDAQ: FTNT), de wereldwijde leider op het gebied van cyberbeveiliging die de convergentie van netwerken en beveiliging stimuleert, hebben vandaag een uitgebreide samenwerking aangekondigd met als doel de beveiligingsprogramma's van internationale organisaties te vereenvoudigen en hun cyberweerbaarheid te versterken.

Armis biedt diepgaande context over met het netwerk verbonden assets en de risico's die ze lopen. Dit stelt Fortinet beter in staat om aanbevelingen te doen over hoe risicovolle assets kunnen worden beveiligd en beleid kan worden gehandhaafd.

Release Versions
