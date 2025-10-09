Andersen Consulting styrker sine digitale transformationskompetencer med Jolera

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting føjer dybde til sin platform gennem en samarbejdsaftale med det globale systemintegrationsfirma Jolera og leverer sikre og skalerbare løsninger til digital transformation.

Jolera, der blev grundlagt i 2001, er en leverandør af samlede it-løsninger, der leverer tjenester inden for cybersikkerhed, infrastrukturstyring, AI og data samt support til slutbrugere. Virksomheden tilbyder overvågnings- og administrationsløsninger, sikkerhedskopier og gendannelse, appudvikling og it-strategi for at skabe forretningsresultater og langsigtet kundeværdi. Jolera opererer i brancher som byggeri, fremstillingsindustrien, finansielle tjenester, telekommunikation, mediebranchen, fusioner og opkøb samt den offentlige sektor og kombinerer global rækkevidde med lokal eksekvering inden for digitale løsninger og cloudløsninger.

"Hos Jolera har vi altid ment, at innovation begynder med ansvarlighed," siger Alex Shan, der er CEO for Jolera. "Vores team er skabt til at levere resultater baseret på stærke værdier, driftsmæssig disciplin og en dyb forpligtelse til kundernes succes. Samarbejdet med Andersen Consulting giver os mulighed for at arbejde sammen med en organisation med samme mindset og udvide effekten af vores løsninger."

"Jolera leverer en kombination af it-færdigheder i virksomhedsklassen, erfaring med global infrastruktur og en kundecentreret kultur," siger Mark L. Vorsatz, der er global formand og CEO for Andersen. "Deres evne til at levere sikre, skalerbare og intelligente teknologitjenester styrker vores platform og forbedrer de løsninger, vi tilbyder kunder, der gennemgår kompleks digital transformation."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hosAndersen Global, der leverer brancheførende konsulentydelser inden for rådgivning, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet med mere via en global platform med over 44.000 fagfolk verden over og tilstedeværelse på mere end 600 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere globalt.

