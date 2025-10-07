Andersen Consulting renforce ses capacités de transformation numérique avec Jolera

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a enrichi sa plateforme grâce à un accord de collaboration passé avec Jolera, un cabinet international spécialisé dans l’intégration de systèmes, afin de fournir des solutions de transformation numérique sécurisées et évolutives.

Fondé en 2001, Jolera est un fournisseur informatique de bout en bout qui propose des services de cybersécurité, de gestion d’infrastructure, d’intelligence artificielle et de données, ainsi qu’une assistance aux utilisateurs finaux. Le cabinet offre des solutions de surveillance et de gestion, de sauvegarde et de restauration, de développement d’applications et de stratégie informatique afin de favoriser les résultats commerciaux et la valeur à long terme pour ses clients. Au service de secteurs tels que le bâtiment, la fabrication, les services financiers, les télécommunications, les médias, les fusions-acquisitions et le secteur public, Jolera combine une portée mondiale et une exécution locale dans le domaine du cloud et des opérations numériques.

« Chez Jolera, nous avons toujours pensé que l’innovation commençait par la responsabilité », a déclaré Alex Shan, PDG de Jolera. « Notre équipe est conçue pour fournir des résultats fondés sur des valeurs solides, une rigueur opérationnelle et un engagement profond envers la réussite de nos clients. Cette collaboration avec Andersen Consulting, une organisation qui partage nos valeurs, va nous permettre d’étendre l’impact de nos solutions. »

« Jolera apporte une combinaison de capacités informatiques de niveau entreprise, d’expérience mondiale en matière d’infrastructures et d’une culture axée sur le client », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et directeur général d’Andersen. « Leur capacité à fournir des services technologiques sécurisés, évolutifs et intelligents va nous permettre de renforcer notre plateforme et d’améliorer les solutions que nous proposons à nos clients engagés dans un processus complexe de transformation numérique. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 600 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 44 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

