Andersen Consulting wzmacnia zdolności w dziedzinie cyfrowej transformacji dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Jolera

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting pogłębia swoją platformę, zawierając umowę o współpracy z Jolera, globalną firmą zajmującą się integracją systemów, która dostarcza bezpieczne i skalowalne rozwiązania z zakresu cyfrowej transformacji.

Założona w 2001 r. firma Jolera jest kompleksowym dostawcą rozwiązań informatycznych świadczącym usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa, zarządzania infrastrukturą, AI i danych oraz zapewniającym kompleksowe wsparcie. Firma oferuje rozwiązania do monitorowania i zarządzania, usługi w zakresie sporządzania kopii zapasowych i odzyskiwania danych, opracowywania aplikacji oraz strategii IT stanowiących bodziec dla coraz lepszych wyników finansowych i zapewniających długotrwałe korzyści klientom. Jolera, której klienci należą do wielu branż, takich jak budownictwo, produkcja, usługi finansowe, telekomunikacja, media, fuzje i przejęcia oraz sektor publiczny, łączy globalny zasięg z lokalną realizacją w ramach działań prowadzonych w chmurze i środowisku cyfrowym.

– Jolera bazuje na niezmiennym przekonaniu, że warunkiem wstępnym innowacyjności jest poczucie odpowiedzialności – powiedział Alex Shan, dyrektor generalny Jolera. – Nasz zespół został skonstruowany wokół idei osiągania rezultatów w oparciu o solidne wartości, operacyjny rygor i głębokie zaangażowanie na rzecz sukcesu klienta. Dzięki współpracy z Andersen Consulting możemy prowadzić działania wraz z organizacją o podobnym nastawieniu, a tym samym zwiększyć oddziaływanie naszych rozwiązań.

– Jolera zapewnia połączenie firmowych zdolności w dziedzinie IT, globalnego doświadczenia w zakresie infrastruktury oraz kultury stawiającej klienta na pierwszym miejscu – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Firma ta potrafi dostarczać bezpieczne, skalowalne i inteligentne usługi technologiczne, które wzmocnią naszą platformę i wzbogacą rozwiązania, jakie możemy zaoferować klientom będącym w trakcie złożonych procesów cyfrowej transformacji.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 44 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

