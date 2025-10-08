Armis y Fortinet fortalecen su alianza estratégica para optimizar los programas de seguridad de organizaciones globales
Armis y Fortinet fortalecen su alianza estratégica para optimizar los programas de seguridad de organizaciones globales
Más de ocho integraciones combinan Armis Centrix™ con Fortinet Security Fabric para eliminar puntos ciegos, automatizar el cumplimiento y fortalecer la ciberresiliencia en empresas de todo el mundo
SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, la empresa de seguridad y gestión de ciberexposición, y Fortinet® (NASDAQ: FTNT), líder de ciberseguridad global que impulsa la convergencia de redes y seguridad, anunciaron la ampliación de su alianza para hacer posible que las organizaciones globales simplifiquen sus programas de seguridad y fortalezcan la ciberresiliencia.
Armis ofrece contexto profundo para saber qué recursos están conectados a la red y por qué están en riesgo, lo que fortalece la capacidad de Fortinet para recomendar cómo proteger los recursos en riesgo y garantizar la aplicación de políticas.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
Contacts
Contactos de prensa:
Rebecca Cradick
Vicepresidenta de comunicaciones globales
Armis
pr@armis.com