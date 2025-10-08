-

Armis y Fortinet fortalecen su alianza estratégica para optimizar los programas de seguridad de organizaciones globales

Más de ocho integraciones combinan Armis Centrix™ con Fortinet Security Fabric para eliminar puntos ciegos, automatizar el cumplimiento y fortalecer la ciberresiliencia en empresas de todo el mundo

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, la empresa de seguridad y gestión de ciberexposición, y Fortinet® (NASDAQ: FTNT), líder de ciberseguridad global que impulsa la convergencia de redes y seguridad, anunciaron la ampliación de su alianza para hacer posible que las organizaciones globales simplifiquen sus programas de seguridad y fortalezcan la ciberresiliencia.

Armis ofrece contexto profundo para saber qué recursos están conectados a la red y por qué están en riesgo, lo que fortalece la capacidad de Fortinet para recomendar cómo proteger los recursos en riesgo y garantizar la aplicación de políticas.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contactos de prensa:
Rebecca Cradick
Vicepresidenta de comunicaciones globales
Armis
pr@armis.com

Industry:

Armis

Details
Headquarters: San Francisco, San Francisco
Website: www.armis.com
CEO: Yevgeny Dibrov
Employees: 696
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contactos de prensa:
Rebecca Cradick
Vicepresidenta de comunicaciones globales
Armis
pr@armis.com

More News From Armis

Resumen: Armis recibe el Morgan Stanley 2025 Innovation Award

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, la empresa de administración de la exposición cibernética y seguridad, ha anunciado hoy que ha recibido el prestigioso premio a la innovación de Morgan Stanley en la 23.a edición del evento Tech Week de la empresa en Silicon Valley. Durante más de 20 años, Morgan Stanley ha premiado a las empresas con capacidades de innovación que han tenido un impacto significativo en su actividad. Armis ha sido reconocida por su colaboración con Morgan Stanley, que eligi...

Resumen: Armis es líder en soluciones de seguridad para el IoT según una evaluación del tercer trimestre de 2025

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, la empresa especializada en gestión de la exposición cibernética y la seguridad, ha anunciado hoy que ha sido nombrada líder en The Forrester Wave™: Soluciones de seguridad para el IoT del tercer trimestre de 2025. Este logro llega tras el nombramiento de Armis como líder en The Forrester Wave™: Soluciones para la gestión unificada de las vulnerabilidades del tercer trimestre de 2025. En este Forrester Wave™, Armis ha sido merecedora del primer puesto, con...

Resumen: Armis nombra a Paul Craft y a David Epperson en su junta de asesores federal

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis Federal, una división de Armis, la empresa de seguridad y gestión de ciberexposición, anunció hoy el nombramiento de los expertos en ciberseguridad federal Paul Craft y David Epperson a su junta de asesores. La junta de asesores de Armis Federal es un grupo sénior de exfuncionarios gubernamentales que se encarga de ofrecer orientación estratégica para determinar la forma en que Armis puede satisfacer las cambiantes necesidades de ciberseguridad de los organ...
Back to Newsroom