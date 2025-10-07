Andersen Consulting 与 Jolera 合作，加强数字化转型能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting 通过与全球系统集成公司 Jolera 签署合作协议，进一步强化其平台实力，提供安全且可扩展的数字化转型解决方案。

成立于 2001 年的 Jolera 是一家端到端 IT 服务提供商，业务涵盖网络安全、基础设施管理、人工智能与数据服务，以及终端用户支持。该公司还提供监控和管理解决方案、备份与恢复、应用程序开发以及 IT 战略，以推动业务成果并提升长期客户价值。Jolera 服务于建筑、制造、金融服务、电信、媒体、并购和公共部门等行业，通过结合全球布局与本地执行，支持客户的云端与数字化运营。

"在 Jolera，我们始终相信创新始于责任，"Jolera 首席执行官 Alex Shan 表示，"我们的团队致力于交付卓越成果，并以强大的价值观、严谨的运营和对客户成功的坚定承诺作为支撑。与 Andersen Consulting 的合作使我们能够与志同道合的组织携手，扩大我们解决方案的影响力。"

"Jolera 拥有企业级 IT 能力、全球基础设施经验以及以客户为中心的企业文化。" Andersen 全球董事长兼首席执行官 Mark L. Vorsatz 表示，“他们在提供安全、可扩展且智能的技术服务方面的能力，进一步强化了我们的平台，并提升我们为进行复杂数字化转型的客户所提供的解决方案。”

Andersen Consulting 是一家全球咨询机构，提供涵盖企业战略、业务、技术和人工智能转型以及人力资本解决方案的全方位服务。Andersen Consulting 与 Andersen Global 的多维度服务模式相结合，在全球范围内提供一流的咨询、税务、法律、估值、全球流动性以及顾问专业服务。该机构在全球拥有超过 44000 名专业人员，通过其成员公司和合作公司在 600 多个地点开展业务。Andersen Consulting Holdings LP 是一家有限合伙企业，通过其成员公司和合作公司在全球范围内提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。