Bitdefender y OVHcloud se unen para ofrecer ciberseguridad soberana a las empresas europeas

BUCAREST, Rumanía y PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Bitdefender, una empresa con sede en Europa y líder mundial en ciberseguridad, ha anunciado hoy una colaboración estratégica con OVHcloud, proveedor líder de servicios en la nube en Europa, para alojar su plataforma avanzada de ciberseguridad en los servicios de OVHcloud en Francia. Esta colaboración garantiza una ciberseguridad soberana, asegurando que los datos de configuración y de los clientes, los acontecimientos sobre seguridad y la telemetría nunca sean accesibles, transferidos ni procesados fuera de la Unión Europea (UE).

La integración permite a las organizaciones incorporar capacidades avanzadas de ciberseguridad para proteger sus operaciones y cumplir con las rigurosas normativas francesas y de la UE, sin perder el control total sobre el acceso y el uso de los datos.

