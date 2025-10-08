Bitdefender und OVHcloud gehen Partnerschaft ein, um europäischen Unternehmen souveräne Cybersicherheit zu bieten

BUKAREST, Rumänien & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Bitdefender, ein in Europa ansässiges Unternehmen und weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit OVHcloud, Europas führendem Cloud-Anbieter, bekannt, um seine fortschrittliche Cybersicherheitsplattform auf OVHcloud-Diensten in Frankreich zu hosten. Die Partnerschaft bietet souveräne Cybersicherheit und gewährleistet, dass Kunden- und Konfigurationsdaten, Sicherheitsereignisse und Telemetriedaten niemals außerhalb der Europäischen Union (EU) zugänglich sind, übertragen oder verarbeitet werden.

Die Integration ermöglicht es Unternehmen, fortschrittliche Cybersicherheitsfunktionen zu integrieren, um ihre Abläufe zu schützen und die strengen französischen und EU-Vorschriften einzuhalten, während sie gleichzeitig die volle Kontrolle über den Datenzugriff und die Datennutzung behalten.

Im Mittelpunkt der Initiative steht Bitdefender GravityZone, eine umfassende, einheitliche Plattform für Sicherheit, Risikoanalyse und Compliance, die auf dem OVHcloud SecNumCloud-Dienst gehostet wird. GravityZone bietet fortschrittlichen Endpunktschutz (EPP), Endpunkt-Erkennung und -Reaktion (EDR), erweiterte Erkennung und Reaktion (XDR) sowie Cloud-native Sicherheit und deckt damit die gesamte Angriffskette ab. Gleichzeitig bietet es einen umfassenden Kontext für Erkennungen, der sich nahtlos auf die Verwaltete-Erkennung-und-Reaktion (MDR) -Dienste von Bitdefender erstreckt.

Die OVHcloud-SecNumCloud-Lösungen, die von Rechenzentren in ganz Frankreich (Roubaix, Gravelines und Straßburg) aus betrieben werden, sind so konzipiert, dass sie den höchsten Standards für die Speicherung sensibler und kritischer Informationen entsprechen. Sie sind von der französischen Cybersicherheitsbehörde (ANSSI) im Rahmen ihres SecNumCloud-Rahmenwerks qualifiziert und erfüllen über 360 technische, organisatorische und rechtliche Anforderungen, um robuste Sicherheit und vollständige Immunität gegenüber extraterritorialen Gesetzen zu gewährleisten. Sie eignen sich für das Hosting sensibler Daten wie staatlicher Unterlagen, Patente, geistigen Eigentums und kritischer Datensätze für künstliche Intelligenz.

„Wir bieten eine sichere und souveräne Infrastruktur, die den höchsten französischen Cybersicherheitsstandards entspricht und es Bitdefender ermöglicht, seine bewährte Cybersicherheitssuite anzubieten, die auch OVHcloud als Kunden schützt“, so Julien Levrard, CISO bei OVHcloud. „Wir sind stolz darauf, mit Bitdefender zusammenzuarbeiten, um Unternehmen in der gesamten Region souveräne, europäische Sicherheit zu bieten. Gemeinsam helfen wir Unternehmen dabei, innovativ zu sein und sicher und vertrauensvoll zu arbeiten, indem wir die Technologien und das Fachwissen zweier vertrauenswürdiger europäischer Marktführer kombinieren.“

Dieser Fokus auf Sicherheit und Transparenz kommt zu einer Zeit, in der die Herausforderungen im Bereich Compliance zunehmen. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage von Bitdefender ergab, dass 35 % der IT- und Sicherheitsexperten in Frankreich angaben, unter Druck gesetzt worden zu sein, Verstöße zu verschweigen, selbst wenn sie der Meinung waren, dass die Vorfälle hätten offengelegt werden müssen. Das Ergebnis unterstreicht, wie die zunehmenden regulatorischen Anforderungen und Compliance-Druck in der gesamten EU die Art und Weise beeinflussen, wie Unternehmen mit Cybersicherheitsvorfällen umgehen.

Vor diesem Hintergrund unterstützt die Partnerschaft öffentliche und private Organisationen jeder Größe in der gesamten EU, die strenge Anforderungen an die Datenresidenz oder -souveränität erfüllen müssen. Dies ist besonders relevant für Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Bildung, kritische Infrastruktur, Energie und Fertigung. Darüber hinaus verbessert es das Channel-Ökosystem von Bitdefender und ermöglicht es Partnern und Managed Service Providern (MSPs), Kunden mit Anforderungen an die Datenresidenz die in der EU gehostete GravityZone auf OVHcloud SecNumCloud bereitzustellen und diese Umgebungen in ihrem Namen zu verwalten.

„Unternehmen in ganz Europa benötigen Sicherheitslösungen, die fortschrittliche Bedrohungsprävention, Schutz, Erkennung und Reaktion bieten, ohne die Datenhoheit zu beeinträchtigen“, sagte Andrei Florescu, Präsident und Geschäftsführer der Bitdefender Business Solutions Group. „Die Partnerschaft mit OVHcloud macht dies möglich und gibt regulierten Branchen das Vertrauen, modernste Cybersicherheit zu nutzen und gleichzeitig die volle Kontrolle über die Speicherung, Verarbeitung und Sicherung ihrer Daten zu behalten. Mit GravityZone auf der OVHcloud SecNumCloud-Infrastruktur wissen Kunden, dass ihre Daten innerhalb der EU bleiben. Außerdem wird ihnen die Einhaltung der DSGVO, NIS2, DORA und anderer Vorschriften erleichtert.“

