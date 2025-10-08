Armis et Fortinet approfondissent leur partenariat stratégique pour rationaliser les programmes de sécurité des entreprises mondiales

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, la société de gestion de la cyberexposition et de la cybersécurité, et Fortinet® (NASDAQ : FTNT), le leader mondial de la cybersécurité qui stimule la convergence des réseaux et la sécurité, annonce aujourd'hui un partenariat élargi qui permet aux organisations mondiales de simplifier les programmes de sécurité et de renforcer la cyberrésilience.

Armis fournit un contexte approfondi sur les actifs connectés au réseau et les raisons pour lesquelles ils sont à risque, renforçant ainsi la capacité de Fortinet à recommander la manière de sécuriser les actifs à risque et de faire appliquer les politiques. Ensemble, Armis et Fortinet fournissent des capacités de visibilité, de gestion et d’application des actifs qui aident les équipes de sécurité à apporter des améliorations architecturales, à automatiser les programmes de sécurité et à protéger la surface d’attaque moderne et étendue, ce qui permet aux organisations d’adopter une approche plus proactive de la sécurité.

« Les clients sont fatigués de gérer des outils de sécurité fragmentés qui ne communiquent pas entre eux ; ils veulent des solutions de premier ordre qui travaillent ensemble pour résoudre de front des problèmes complexes et réels », déclare Nadir Izrael, cofondateur et CTO d'Armis. « Notre partenariat avec Fortinet vise à simplifier en profondeur les programmes de sécurité et à fournir aux équipes de sécurité la confiance qui découle d'une défense véritablement intégrée. Cette collaboration change la donne en permettant aux entreprises de prévenir efficacement les menaces au lieu de réagir à celles-ci. »

« Fortinet a une culture axée sur le client, fondée sur l’ouverture, le travail d’équipe et l’innovation, et collaborer avec un leader comme Armis pour mettre fin aux attaques sophistiquées illustre la manière dont nous écoutons nos clients », déclare John Whittle, directeur de l’exploitation de Fortinet. « Nous fournissons les renseignements les plus solides du secteur sur les menaces et l’IA avancée pour la sécurité, soutenus par le portefeuille de brevets sur l’IA de Fortinet, le plus important en matière de cybersécurité. L’élargissement de notre partenariat avec Armis offrira aux clients une visibilité unifiée et une défense intégrée sur leurs surfaces d’attaque numériques en pleine croissance. »

Ensemble, Armis CentrixTM et FortiOS, le socle du Fortinet Security Fabric, fournissent un écosystème de sécurité unifié qui offre une visibilité inégalée, un contexte de risque en temps réel, plus d'enrichissement et une application automatisée sur toute la surface d'attaque moderne. Avec plus de huit intégrations conjointes, les solutions combinées aident les entreprises à éliminer les angles morts, à détecter et à contenir les menaces plus rapidement et à appliquer des politiques intelligentes à grande échelle pour rationaliser et améliorer les programmes de cyberrésilience.

Les clients tentent de s'attaquer à des problèmes tels que l'identification des actifs et l'application de politiques appropriées de manière sérielle. L’objectif de ce partenariat est de résoudre simultanément ces problèmes en mettant en œuvre des intégrations tirant parti de l’Asset Intelligence Engine d’Armis, qui suit plus de 6,5 milliards de dispositifs, avec des recommandations et l’application de politiques et de fonctionnalités issues de produits tels que FortiGate, FortiNAC, FortiManager, and enrich Fortinet SecOps products including FortiSOAR, FortiSIEM, FortiEDR et FortiAnalyzer.

Cette collaboration s'articule autour d'une mission commune : rationaliser les programmes de sécurité et permettre aux organisations de faire face en toute confiance aux cybermenaces complexes d'aujourd'hui. En combinant leurs forces, Armis et Fortinet adoptent une approche unifiée pour fournir aux organisations une défense complète, intelligente et proactive afin de sécuriser l'ensemble de leur environnement numérique.

Pour de plus amples renseignements à propos du partenariat entre Armis et Fortinet, cliquez ici.

À propos d’Armis

Armis, le spécialiste de la gestion en cyberexposition et cybersécurité, protège l’ensemble de la surface d’attaque et gère l’exposition de l’organisation aux cyberrisques en temps réel. Dans un monde en évolution rapide et sans périmètre, Armis veille à ce que les organisations voient, protègent et gèrent en permanence tous les actifs critiques, du site au cloud. Armis sécurise les entreprises Fortune 100, 200 et 500 ainsi que les agences gouvernementales, les États et les entités locales pour aider à garder les infrastructures critiques, les économies et la société en sécurité 24/7. Armis est une société privée dont le siège est en Californie.

À propos de Fortinet

Fortinet (NASDAQ : FTNT) est une force motrice dans l'évolution de la cybersécurité et la convergence de la mise en réseau et de la sécurité. Notre mission est de sécuriser les personnes, les appareils et les données partout, et aujourd'hui, nous fournissons la cybersécurité là où nos clients en ont besoin grâce au plus grand portefeuille intégré et plus de 50 produits de qualité professionnelle. Plus d'un demi-million de clients font confiance aux solutions Fortinet, qui sont parmi les plus déployées, les plus brevetées et les plus validées de l'industrie. Le Fortinet Training Institute, l’un des programmes de formation les plus vastes du secteur, se consacre à rendre la formation en cybersécurité et les nouvelles possibilités de carrière accessibles à tous. La collaboration avec des entreprises de premier plan des secteurs public et privé, y compris des équipes d’intervention en cas d’urgence informatique (« CERTS »), des entités gouvernementales et des universités, est un aspect fondamental de l’engagement de Fortinet à renforcer la cyberrésilience à l’échelle mondiale. FortiGuard Labs, l’organisation de recherche et de veille des menaces de Fortinet, développe et utilise des technologies d’apprentissage automatique et d’IA de pointe pour fournir aux clients une protection rapide et systématiquement de premier ordre et des renseignements exploitables sur les menaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.fortinet.com, le blog de Fortinet et FortiGuard Labs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.