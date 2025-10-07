アンダーセン・コンサルティング、ジョレラとの提携によりデジタル・トランスフォーメーション体制を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、グローバル・システム・インテグレーター企業であるジョレラとの提携契約を通じて、安全かつ拡張性のあるデジタル・トランスフォーメーション・ソリューションの提供を推進し、自社のプラットフォームの強化を図っています。

2001年設立のジョレラは、サイバーセキュリティー、インフラ管理、AI・データ・サービス、そしてエンド・ユーザー・サポートなど、エンド・ツー・エンドでITサービスを提供する企業です。監視・管理ソリューション、バックアップおよび復旧、アプリケーション開発、IT戦略を提供し、ビジネス成果と長期的な顧客価値の実現を推進しています。建設、製造、金融サービス、通信、メディア、M&A、および公共部門といった業界にサービスを提供し、クラウドおよびデジタル業務において、世界規模の展開力とローカルでの実行力を両立させています。

ジョレラの最高経営責任者（CEO）であるアレックス・シャン氏は、「ジョレラでは、イノベーションは説明責任から始まるという信念を常に持ち続けてきました」と述べており、「当社のチームは、強固な価値観、厳格な業務運営、そして顧客の成功に向けた揺るぎない取り組みを基盤に、成果の創出を目指す体制を整えています。アンダーセン・コンサルティングとの提携により、同じ志を持つ組織と連携し、当社のソリューションの影響力を拡大させることが可能となります」と話しています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォルサッツは、「ジョレラは、エンタープライズ・グレードのIT技術、世界規模のインフラ構築の経験、そして顧客第一の企業文化を併せ持っています」と述べており、「こうした安全かつ拡張性のあるインテリジェントなテクノロジー・サービスの提供体制は、当社のプラットフォームを強化し、複雑なデジタル・トランスフォーメーションに取り組む顧客に対する当社ソリューションの価値をさらに高めます」と語っています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多面的なサービス・モデルと統合されており、世界4万4000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバー・ファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティー、アドバイザリーの世界トップ・クラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバー・ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

