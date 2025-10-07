-

アンダーセン・コンサルティング、ジョレラとの提携によりデジタル・トランスフォーメーション体制を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、グローバル・システム・インテグレーター企業であるジョレラとの提携契約を通じて、安全かつ拡張性のあるデジタル・トランスフォーメーション・ソリューションの提供を推進し、自社のプラットフォームの強化を図っています。

2001年設立のジョレラは、サイバーセキュリティー、インフラ管理、AI・データ・サービス、そしてエンド・ユーザー・サポートなど、エンド・ツー・エンドでITサービスを提供する企業です。監視・管理ソリューション、バックアップおよび復旧、アプリケーション開発、IT戦略を提供し、ビジネス成果と長期的な顧客価値の実現を推進しています。建設、製造、金融サービス、通信、メディア、M&A、および公共部門といった業界にサービスを提供し、クラウドおよびデジタル業務において、世界規模の展開力とローカルでの実行力を両立させています。

ジョレラの最高経営責任者（CEO）であるアレックス・シャン氏は、「ジョレラでは、イノベーションは説明責任から始まるという信念を常に持ち続けてきました」と述べており、「当社のチームは、強固な価値観、厳格な業務運営、そして顧客の成功に向けた揺るぎない取り組みを基盤に、成果の創出を目指す体制を整えています。アンダーセン・コンサルティングとの提携により、同じ志を持つ組織と連携し、当社のソリューションの影響力を拡大させることが可能となります」と話しています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォルサッツは、「ジョレラは、エンタープライズ・グレードのIT技術、世界規模のインフラ構築の経験、そして顧客第一の企業文化を併せ持っています」と述べており、「こうした安全かつ拡張性のあるインテリジェントなテクノロジー・サービスの提供体制は、当社のプラットフォームを強化し、複雑なデジタル・トランスフォーメーションに取り組む顧客に対する当社ソリューションの価値をさらに高めます」と語っています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多面的なサービス・モデルと統合されており、世界4万4000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバー・ファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティー、アドバイザリーの世界トップ・クラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバー・ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

アンダーセン・コンサルティング、ニュービジョン・ソリューションズと提携しプラットフォームを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、参入戦略、市場調査、インフラおよびエンジニアリングソリューションを専門とするコンサルティング会社、ニュービジョン・ソリューションズと提携契約を結び、引き続き能力を拡充しています。 2008年に設立されバングラデシュに拠点を置くニュービジョン・ソリューションズは、外国投資の支援や促進のほか、財務デューデリジェンス、会計アドバイザリー、ジョイントベンチャーの構築、インフラコンサルティングを通じて、複雑な市場での企業の事業展開を支援しています。同社は公的機関、民間企業、開発機関など幅広い顧客基盤に、きめ細やかなアプローチで貢献しています。 ニュービジョン・ソリューションズのマネージングディレクターであるTareq Rafi Bhuiyan Junは、「ニュービジョンが目指すのは、市場参入の支援、投資の促進、規制環境への対応といった形で、クライアントの複雑な課題を簡素化することです。私たちは、グローバルな経験、ローカルな知見、そして質の高い成果への揺るぎないコミットメントを提供し...

アンダーセン・コンサルティング、モーリシャスとセーシェルで能力を拡充

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、モーリシャスに本社を置き、セーシェルにオフィスを構える有力なコーポレートファイナンスアドバイザリー会社であるペリジウム・キャピタルを提携ファームに追加し、能力を強化します。 ペリジウム・キャピタルは、コーポレートファイナンスアドバイザリー、資本市場ソリューション、M&A、評価、ITコンサルティング、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス、ESGアドバイザリーなど、包括的な専門サービスを提供しています。現地、地域、国際レベルの規制環境に精通し、組織の成長や変革のプロセス全体をサポートしています。また、AI、サイバーセキュリティ、データ分析を含むテクノロジー分野の専門知識によって能力を強化することで、中核となるアドバイザリーサービスの深さとレジリエンスを高めています。この総合的なアプローチにより、同社は包括的なアドバイザリーとテクノロジーソリューションの一元的で信頼できるリソースとなっています。 ペリジウム・キャピタルのマネージングディレクターであるシャミン・A・...

アンダーセン・コンサルティング、デジタル・ワークス・グループとの提携でデジタル変革サービスを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、デジタル、データ、AI、プロセスの変更を通じて組織の複雑な変革を主導し、ビジネス課題を解決することで知られるデジタル・ワークス・グループと提携し、ビジネス変革およびデジタル変革分野の能力を強化することを発表しました。 2011年に設立されたデジタル・ワークス・グループは、デジタルやデータにおけるイノベーション、そしてAIやブロックチェーンといった破壊的技術によって引き起こされる複雑な事業変革および業務変革に取り組むクライアントに戦略的サポートを提供しています。デジタル・ワークス・グループは、ビジネス戦略、競合分析、そしてデジタル、データ、そしてAI変革を専門分野とし、特にカスタマーエクスペリエンス、データ管理とガバナンス、AI統合、アジャイルプロセス改善にフォーカスしています。また、金融サービス、政府機関、B2B、通信、小売、非営利団体など、幅広い分野のクライアントをサポートし、実践的かつ結果重視のアプローチを通じて、計画から実行までの全段階をサポートしています。 デジタ...
Back to Newsroom