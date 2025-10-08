Andersen Consulting rafforza le proprie capacità di trasformazione digitale con Jolera

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting aggiunge spessore alla propria piattaforma grazie a un accordo di collaborazione con l'azienda di integrazioni di sistemi globali Jolera, offrendo soluzioni di trasformazione digitale sicure e scalabili.

Fondato nel 2001, Jolera è un IT provider end-to-end che offre sicurezza informatica, gestione delle infrastrutture, servizi IA e dati, oltre ad assistenza agli utenti finali. L'azienda offre soluzioni di monitoraggio e gestione, backup e ripristino, sviluppo di applicazioni e strategia IT per generare risultati aziendali e valore per i clienti sul lungo termine. Nel rivolgersi a settori quali quello edile, di produzione, servizi finanziari, telecomunicazioni, media, fusioni e acquisizioni e al settore pubblico, Jolera integra la sua presenza globale con un'esecuzione a livello locale nelle operazioni cloud e digitali.

"Per Jolera l'innovazione inizia con la responsabilità", ha dichiarato Alex Shan, CEO di Jolera. "Il nostro team è stato sviluppato per offrire risultati supportati da forti valori, rigore operativo e un profondo impegno nei confronti del successo dei clienti. La collaborazione con Andersen Consulting ci consente di schierarci con un'organizzazione affine e di ampliare l'impatto delle nostre soluzioni."

"Jolera offre una combinazione di capacità IT di livello aziendale, esperienza con infrastrutture globali e una cultura orientata al cliente", ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "La sua capacità di offrire servizi di tecnologia sicuri, scalabili e intelligenti rafforza la nostra piattaforma e migliora le soluzioni che offriamo ai clienti che attraversano una complessa trasformazione digitale."

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 44.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 600 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.