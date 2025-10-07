Andersen Consulting versterkt digitale transformatiecapaciteiten met Jolera

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting voegt diepte toe aan zijn platform via een samenwerkingsakkoord met Jolera, een mondiaal bedrijf op het gebied van systeemintegratie, waardoor beveiligde en schaalbare digitale transformatieoplossingen worden geleverd.

Jolera, opgericht in 2001, is een end-to-end IT-aanbieder die diensten levert op het gebied van cyberbeveiliging, infrastructuurbeheer, AI en gegevens, en ondersteuning voor eindgebruikers. Het bedrijf biedt controle- en beheeroplossingen, back-up en herstel, toepassingsontwikkeling, en IT-strategie om de bedrijfsresultaten en de klantwaarde op lange termijn aan te drijven. Jolera, dat sectoren bedient zoals bouw, productie, financiële diensten, telecom, media, fusies en overnames en de overheidssector, combineert een mondiaal bereik met lokale uitvoering bij cloud- en digitale activiteiten.

“Bij Jolera hebben we altijd geloofd dat innovatie begint met verantwoording." zei CEO van Jolera Alex Shan. "Ons team is gebouwd om resultaten te leveren die worden ondersteund door sterke waarden, operationele nauwkeurigheid, en een diepe inzet voor klantsucces. Samenwerken met Andersen Consulting stelt ons in staat om ons af te stemmen op een gelijkgestemde organisatie en de impact van onze oplossingen uit te breiden."

“Jolera brengt een combinatie van IT-capaciteiten op ondernemingsniveau, mondiale infrastructuurervaring, en een cultuur waarin klanten voorop staan." zei Mark L. Vorsatz, mondiale voorzitter en CEO van Andersen. "Hun vermogen om beveiligde, schaalbare en intelligente technologiediensten te leveren, versterkt ons platform en de oplossingen die we klanten aanbieden die complexe digitale transformatie ondergaan."

Andersen Consulting is een mondiaal adviesbedrijf dat een uitgebreid assortiment diensten biedt die zich uitstrekken van bedrijfsstrategie, bedrijfsleven, technologie, en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionele dienstenmodel van Andersen Global, dat expertise van wereldklasse op het gebied van advies, belastingen, regelgeving, waardering en mondiale mobiliteit levert op een mondiaal platform met meer dan 44.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid in meer dan 600 locaties via zijn aangesloten en samenwerkende kantoren. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen overal ter wereld via zijn aangesloten en samenwerkende kantoren.

