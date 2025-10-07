Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen im Bereich der digitalen Transformation mit Jolera

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine Plattform durch eine Kooperationsvereinbarung mit dem globalen Systemintegrator Jolera und bietet damit sichere und skalierbare Lösungen für die digitale Transformation.

Jolera wurde im Jahr 2001 gegründet und ist ein End-to-End-IT-Anbieter, der Cybersicherheit, Infrastrukturmanagement, KI- und Datendienste sowie Endbenutzer-Support anbietet. Das Unternehmen bietet Überwachungs- und Verwaltungslösungen, Datensicherung und -wiederherstellung, Anwendungsentwicklung sowie IT-Strategien, um Geschäftsergebnisse und langfristigen Kundennutzen zu erzielen. Jolera bedient Branchen wie Bauwesen, Fertigung, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Medien, M&A und den öffentlichen Sektor und kombiniert globale Reichweite mit lokaler Umsetzung in den Bereichen Cloud und digitale Operationen.

„Bei Jolera sind wir seit jeher davon überzeugt, dass Innovation mit Verantwortungsbewusstsein beginnt“, erklärte Alex Shan, CEO von Jolera. „Unser Team ist darauf ausgerichtet, Ergebnisse zu liefern, die auf starken Werten, operativer Disziplin und einem tiefen Engagement für den Erfolg unserer Kunden basieren. Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir uns mit einem gleichgesinnten Unternehmen zusammenschließen und die Wirkung unserer Lösungen erweitern.“

„Jolera vereint IT-Kompetenzen auf Unternehmensniveau, globale Infrastrukturerfahrung und eine kundenorientierte Unternehmenskultur“, erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Ihre Fähigkeit, sichere, skalierbare und intelligente Technologiedienstleistungen bereitzustellen, stärkt unsere Plattform und verbessert die Lösungen, die wir Kunden anbieten, die sich in einer komplexen digitalen Transformation befinden.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 44.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

