Le groupe médical SBC fait son entrée sur le marché thaïlandais en signant un partenariat avec BLEZ

IRVINE, Californie--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq : SBC) (« SBC Medical » ou la « Société »), fournisseur mondial de services complets de conseil et de gestion aux entreprises médicales et à leurs cliniques, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un contrat de prestation de conseil avec BLEZ ASIA Co., Ltd. (siège social : Bangkok, Thaïlande ; CEO : Naoki Iida ; « BLEZ »), qui exploite plus de 20 pharmacies et cliniques en Thaïlande et jouit d'une grande confiance auprès des expatriés japonais et des patients locaux. Ce partenariat est un élément essentiel de la stratégie globale de SBC en Asie et marque une étape importante vers son implantation à grande échelle sur le marché thaïlandais en pleine expansion de la médecine esthétique. En vertu de ce contrat, SBC apportera un soutien complet à la gestion d'une nouvelle clinique, BLEZ, axée principalement sur les traitements dermatologiques comme le traitement des taches pigmentaires et autres imperfections. BLEZ s'apprête à ouvrir cette clinique à Bangkok. SBC conseillera BLEZ sur l'élaboration des protocoles cliniques, conformément à ses normes de qualité, et l'aidera à sélectionner les dispositifs médicaux et les méthodes de traitement adaptés aux caractéristiques de la peau et aux conditions environnementales locales. Il est prévu que la clinique ouvre ses portes d'ici la fin de l'année, dans le quartier d'Asok à Bangkok.

SBC exploite un réseau de plus de 250 cliniques à travers le monde, prenant en charge de plus de 6 millions de patients par an. En associant l'expertise reconnue de SBC en matière de services de médecine esthétique sûrs et d'excellente qualité, développée au Japon, à la présence locale de confiance de BLEZ, les deux sociétés ont pour ambition de s'implanter durablement auprès de la communauté japonaise expatriée en Thaïlande. Après validation de la demande et de la performance opérationnelle, SBC et BLEZ prévoient d'élargir leur clientèle au marché thaïlandais dans son ensemble et de saisir les opportunités de croissance incrémentielles au sein de l'ASEAN.

Selon une étude sectorielle*, le marché thaïlandais de la médecine esthétique était évalué à environ 372,24 millions de dollars en 2024, avec une prévision de 1,118 milliard de dollars d'ici 2033. Grâce un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévisionnel de 13,51 % entre 2025 et 2033, la Thaïlande a consolidé sa position de plaque tournante mondiale du tourisme médical. Malgré une communauté d'environ 60 000 expatriés japonais, le nombre de cliniques proposant des traitements esthétiques offrant une qualité équivalente à celle des cliniques japonaises reste limité, et la fragmentation du secteur par de petits opérateurs aboutit à une qualité de service très variable. Ce contexte offre d'énormes possibilités aux grands groupes médicaux ayant pignon sur rue pour répondre à la demande croissante en assurant des soins sûrs à la qualité constante.

*Source : Astute Analytica, Marché de la médecine esthétique aux États-Unis et en Asie-Pacifique – Dynamique du secteur, taille du marché et projection des opportunités jusqu’en 2033, édition 2025

BLEZ, une entreprise japonaise comptant plus de dix ans d'expérience dans le secteur médical à Bangkok, propose un portefeuille diversifié comprenant BLEZ Pharmacy, BLEZ Kampo Pharmacy, des services de médecine interne, de dentisterie et même des cliniques vétérinaires. Elle prend en charge environ 1 200 patients par an dans ses cliniques et 100 000 dans ses pharmacies. BLEZ importe et distribue également des produits pharmaceutiques, des compléments alimentaires et des dispositifs médicaux, réalise une production OEM, est enregistrée auprès de la FDA en Thaïlande, propose des services de télémédecine et exploite des franchises. Ce vaste réseau et cette forte présence de marque constitueront un levier stratégique pour implanter SBC sur le marché.

En novembre 2024, SBC a démarré ses activités à Singapour grâce à un partenariat avec Aesthetic Healthcare Holdings (AHH). Cette nouvelle collaboration avec BLEZ constitue une étape supplémentaire dans l'expansion de SBC en Asie du Sud-Est, accélérant ainsi sa stratégie de croissance dans la région. En s'attaquant en premier à la communauté japonaise expatriée, SBC consolidera progressivement sa position commerciale, avec pour objectif de fournir des services médicaux haut de gamme et apporter une valeur ajoutée au marché thaïlandais de la médecine esthétique.

Naoki Iida, CEO de BLEZ ASIA Co., Ltd.

« Le marché thaïlandais de la médecine esthétique est en pleine expansion, grâce à une priorité accrue portée à la qualité et à la sécurité. Le partenariat avec SBC, leader japonais reconnu pour son expertise et ses antécédents, représente une occasion exceptionnelle pour BLEZ. En unissant nos forces, nous avons pour ambition d'implanter durablement en Thaïlande des services médicaux d'excellente qualité, conformes aux normes japonaises, et de développer une marque digne de confiance et appréciée par la population dans les années à venir. »

Yoshiyuki Aikawa, CEO de SBC Medical Group Holdings, Inc.

« La médecine esthétique japonaise est reconnue mondialement pour sa précision et ses normes de sécurité élevées. SBC a assis sa réputation et consolidé sa qualité au Japon tout en préparant son développement international. S’associer à un leader local de confiance comme BLEZ sur ce marché thaïlandais en pleine croissance représente une avancée majeure dans notre stratégie asiatique. Ensemble, nous souhaitons créer un modèle permettant aux services médicaux de pointe japonais de s’implanter localement en offrant une réelle valeur ajoutée. »

À propos de BLEZ ASIA Co., Ltd.

Nom de la société : BLEZ ASIA Co., Ltd.

Création : 10 janvier 2012

Nombre d'emplacements : 23

CEO : Naoki Iida

Siège social : 415 Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thaïlande

Site Web : https://blez-web.com

À propos de SBC Medical Group Holdings Incorporated

SBC Medical Group Holdings Incorporated est un groupe médical complet qui exploite un large éventail d’activités de franchise dans divers domaines médicaux, notamment la médecine esthétique avancée, la dermatologie, l’orthopédie, le traitement de la fertilité, la dentisterie, l’AGA (restauration capillaire) et l’ophtalmologie. La société gère un portefeuille diversifié de marques de cliniques et étend activement sa présence mondiale, en particulier aux États-Unis et en Asie, à la fois par des opérations directes et des initiatives de tourisme médical. En septembre 2024, la société a été cotée au Nasdaq et, en juin 2025, elle a été sélectionnée pour être incluse dans l’indice Russell 3000®, un indice de référence large du marché boursier américain. Guidée par l’objectif de son groupe, « Contribuer au bien-être des personnes dans le monde entier grâce à l’innovation médicale », SBC Medical Group Holdings Incorporated continue de fournir des services médicaux sûrs, fiables et de haute qualité, tout en renforçant sa réputation internationale en matière de qualité et de confiance dans les soins médicaux.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site https://sbc-holdings.com/

