Brighter Signals und CAIP gehen strategische Partnerschaft ein, um taktile Sensortechnologie der nächsten Generation zu produzieren

AMSTERDAM und CHANGSHU, China--(BUSINESS WIRE)--Brighter Signals B.V., ein führendes Unternehmen im Bereich textilbasierter taktiler Sensoren, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Jiangsu Changshu Automotive Trim Group (CAIP), einem Tier‑1-Zulieferer der Automobilindustrie, bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird CAIP die Sensoren von Brighter Signals in seinen Anlagen in China herstellen. Im Jahr 2026 soll die Produktion auf ein neues europäisches Werk ausgeweitet werden.

Die Kooperation wird sich auch darauf konzentrieren, die patentierten taktilen Sensoren von Brighter Signals über weitere Tier-1-Partner in Sitze und Innenraumsysteme zu integrieren.

Die aus modernem Gewebe bestehenden Sensoren messen Kraft, Gewicht, Position, Bewegung und Nähe in Echtzeit, ganz ohne Nachbearbeitung. Sie unterscheiden zwischen Menschen und Objekten, sind leicht und recycelbar und kombinieren Leistungsstärke mit Nachhaltigkeit. In OEM-Tests, die über einen Zeitraum von drei Jahren durchgeführt wurden, hat sich die Technologie als äußerst präzise, zuverlässig und langlebig erwiesen.

Die ersten Anwendungen werden OEMs dabei unterstützen, neue Sicherheitsbestimmungen in Europa, China und den USA einzuhalten. Komfortausstattung und intelligente Innenraumfunktionen sollen ebenfalls rasch implementiert werden, insbesondere von chinesischen Elektrofahrzeugherstellern.

Andrew Klein, CEO von Brighter Signals, sagte: „Die Partnerschaft mit CAIP ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer Mission, jedes Auto und jedes Werk mit taktiler Sensortechnologie auszustatten. Durch die globale Reichweite und Expertise von CAIP werden wir schneller in der Lage sein, die Produktion zu skalieren und weltweit sicherere, intelligentere und nachhaltige Mobilität zu liefern.“

Herr Xiaochun Luo, CEO von CAIP, sagte: „Die taktile Sensortechnologie von Brighter Signals stellt einen Paradigmenwechsel in puncto Insassenklassifizierung und intelligente Innenraumausstattung dar.“

Über Brighter Signals

Brighter Signals B.V. (https://www.brightersignals.com) hat über einen Zeitraum von zehn Jahren und mit Hilfe von Fördermitteln in Höhe von 2 Millionen US-Dollar eine textilbasierte taktile Sensorplattform entwickelt. Das Unternehmen mit Sitz in Amsterdam wird von Antler unterstützt und arbeitet mit führenden Robotik- und Automobilherstellern sowie Tier-1-Zulieferern weltweit zusammen.

Über CAIP

Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co., Ltd. (CAIP) (https://www.caip.com.cn/en) wurde 1996 gegründet und hat 2017 den Börsengang vollzogen. CAIP ist führender Anbieter von Cockpitsystemen und Innenausstattung. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden an 40 Standorten in China und Europa unterstützt CAIP große Automobilhersteller mit seinem Fachwissen in den Bereichen Design, Fertigung, Test und Kostenoptimierung.