Armis e Fortinet approfondiscono la collaborazione strategica per semplificare i programmi di sicurezza delle organizzazioni globali

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, l'azienda di cyber exposure management & security, e Fortinet® (NASDAQ: FTNT), il leader globale nella cybersicurezza che guida la convergenza di reti e sicurezza, oggi ha annunciato una collaborazione ampliata che consente alle organizzazioni globali di semplificare i programmi e rafforzare la resilienza informatica.

Armis offre un contesto approfondito sulle risorse connesse alla rete e sui motivi per cui sono a rischio, rafforzando la capacità di Fortinet di consigliare come proteggere le risorse a rischio e applicare le politiche.

