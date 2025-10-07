Ikonisys SA : Hospitex remporte l’appel d’offres public du Policlinico di Bari pour les systèmes de cytologie Cytofast

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hospitex, filiale italienne détenue à 100% d’Aliko Scientific (Ikonisys SA, Euronext Growth Paris : ALIKO) et leader dans la production de dispositifs médicaux de cytologie, a remporté un appel d’offres public prestigieux d’une valeur de 353 K€ auprès du Policlinico di Bari, l’un des hôpitaux universitaires et centres de recherche les plus renommés du sud de l’Italie.

Ce contrat marque une étape importante dans l’adoption de la technologie Cytofast de cytologie en milieu liquide (LBC) au sein du Département d’anatomie pathologique de l’hôpital, renforçant ainsi le rôle de la société en tant qu’acteur de référence en matière d’innovation cytologique en Italie.

L’accord couvre la fourniture des systèmes Hospitex BLOCKfast® et CYTOfast® LBC ainsi que des consommables associés, pour une durée initiale de cinq ans.

Cytofast sera utilisé non seulement pour la cytologie cervicale, mais également pour des prélèvements d’organes complexes tels que la thyroïde, le poumon, les lavages broncho-alvéolaires et le tissu mammaire—domaines où la conservation adéquate des spécimens est essentielle pour garantir la fiabilité des diagnostics.

La cytologie extragénitale et la ponction à l’aiguille fine (agoaspiration) sont des domaines cliniques dans lesquels Hospitex détient un leadership technologique incontesté, sans concurrents directs.

D’un point de vue commercial, les plateformes BLOCKfast® et CYTOfast® offrent une opportunité unique : avec un investissement commercial adéquat, Hospitex pourrait cibler environ 10 000 services d’anatomie pathologique à travers les hôpitaux publics et privés dans le monde entier, ouvrant ainsi un potentiel de croissance considérable à long terme.

Francesco Trisolini, Directeur général de Hospitex International, a déclaré : « Remporter l’appel d’offres du Policlinico di Bari confirme le positionnement de Hospitex comme partenaire de choix des principaux centres d’oncologie en Italie. Ce contrat garantit non seulement des revenus récurrents mais met également en valeur notre leadership dans la cytologie extragénitale et la ponction à l’aiguille fine — un domaine où nous n’avons pas de concurrents. Avec la bonne dynamique commerciale, notre technologie pourrait être adoptée dans des milliers de laboratoires d’anatomie pathologique à travers le monde, renforçant ainsi notre impact à la fois sur la croissance de la société et sur la prise en charge des patients. »

À l’avenir, Hospitex continuera d’investir dans la pathologie numérique et l’intégration de ses solutions avec la technologie FISH (Hybridation in situ en fluorescence) pour des diagnostics oncologiques avancés. Ces innovations visent à améliorer encore la précision et l’efficacité diagnostiques des laboratoires d’anatomie pathologique en Italie et à l’international.

À propos du Policlinico di Bari

Le Policlinico di Bari est un centre d’excellence reconnu au niveau national pour le diagnostic, la recherche et le traitement des maladies oncologiques complexes et des pathologies chroniques. Le Département d’anatomie pathologique réalise des analyses histologiques, cytologiques, extemporanées, immunohistochimiques et moléculaires, jouant un rôle central dans le réseau oncologique régional défini par la Région des Pouilles. Sa mission est de fournir des services diagnostiques toujours plus précis, adaptés et durables en favorisant la collaboration entre professionnels et le partage de protocoles standardisés. L’hôpital est également spécialisé dans le diagnostic et le traitement du cancer de l’ovaire.

À propos d’ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA)

Basée à Paris, ALIKO SCIENTIFIC est la société mère d’un écosystème international d’entreprises dédié à l’avancement des diagnostics en oncologie. Cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALIKO, la société coordonne les activités industrielles, financières et de recherche à travers ses filiales : Ikonisys Inc. (États-Unis) et Hospitex International (Italie). La mission d’ALIKO SCIENTIFIC est d’innover dans le diagnostic du cancer en unissant technologies de pointe, ressources et investissements stratégiques afin de créer un centre d’excellence mondial en oncologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.alikoscientific.com

À propos d’IKONISYS

Ikonisys est un leader mondial des diagnostics automatisés, spécialisé dans la détection par hybridation in situ en fluorescence (FISH) et des cellules tumorales circulantes (CTC). S’appuyant sur une intelligence artificielle (IA) avancée et une plateforme de microscopie entièrement automatisée, Ikonisys offre une précision, une évolutivité et une efficacité inégalées dans les diagnostics du cancer et le suivi des traitements. Reconnue comme pionnière de l’automatisation pour la détection des cellules rares, Ikonisys est à l’avant-garde de la médecine personnalisée, permettant aux cliniciens de proposer des thérapies ciblées et d’améliorer les résultats pour les patients.

Pour plus d’informations, consultez : www.ikonisys.com

À propos d’HOSPITEX

Hospitex, basée à Florence, en Italie, est un leader mondial de l’innovation en cytologie. L’entreprise assure en interne la recherche, le développement et la production, garantissant ainsi les normes de qualité les plus élevées. Hospitex propose la technologie de cytologie en phase liquide (LBC) la plus avancée au monde, capable de traiter tout type d’échantillon cytologique avec une précision inégalée. Hospitex se distingue en étant la seule entreprise pleinement prête pour une intégration numérique fluide, ouvrant la voie à un avenir transformateur dans le domaine des diagnostics en cytologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.hospitex.com

Avertissement

