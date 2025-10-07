Andersen Consulting迎來新成員Jolera，增強數位轉型實力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為拓展平台深度，Andersen Consulting與全球系統整合公司Jolera簽訂合作協議，以利提供安全可擴展的轉型解決方案。

成立於2001年的Jolera是一所端到端資訊科技供應商，從事網路安全、基礎設施管理、人工智慧與資料服務、以及終端使用者支援等工作。這家公司提供監控與管理解決方案、備份與復原、應用程式開發與資訊科技戰略，以提升業務成果以及長程客戶價值。Jolera服務營建、製造、金融服務、電信、媒體、併購和公部門等產業，跨雲端和數位營運結合全球觸角與地方執行。

「Jolera始終深信創新始於負責。」Jolera執行長Alex Shan說，「我們的團隊在強大價值、嚴謹運作以及對鄭重承諾客戶的基礎上締造成果。與Andersen Consulting合作，讓我們得以與分享相同價值觀的機構並行，擴大本公司解決方案的影響力。」

「Jolera將帶來企業級的資訊科技實力、全球基礎設施專業能力，以及客戶至上的文化。」Andersen全球主席暨執行長Mark L. Vorsatz說，「他們打造安全、可擴展、智慧科技服務的能力可以強化我們的平台，並提升我們用來協助客戶完成複雜數位轉型的解決方案。」

Andersen Consulting是一所全球性的專業顧問機構，跨企業策略、業務、技術和人工智慧轉型以及人力資本解決方案提供全套服務。Andersen Consulting整合Andersen Global的多維服務模式，在由44,000多名專業人士組成的全球平台上提供世界級諮詢、稅務、法律、估值、全球行動和顧問專業服務，經由成員公司與合作公司在600多個地點開展業務。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過分布於世界各地的成員公司和合作公司提供諮詢解決方案。

