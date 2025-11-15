-

SBC Medical Group entra nel mercato thailandese attraverso una collaborazione con BLEZ

-- Promuove la sua strategia di crescita internazionale per ampliare la medicina estetica di qualità giapponese in tutta l'Asia dopo il successo di Singapore --

IRVINE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical” o la “Società”), un fornitore globale di servizi completi di consulenza e gestione per le aziende sanitarie e le loro cliniche, oggi ha annunciato di aver stipulato un Accordo di consulenza con BLEZ ASIA Co., Ltd. (Sede: Bangkok, Thailandia; CEO: Naoki Iida; “BLEZ”), che gestisce oltre 20 farmacie e cliniche in Thailandia ed è l'azienda sanitaria di fiducia per entrambi i pazienti locali e giapponesi all'estero. Il sodalizio è una componente fondamentale della più ampia strategia di SBC in Asia e rappresenta una fase significativa verso l'ingresso completo nel mercato thailandese della medicina estetica in rapida crescita.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

