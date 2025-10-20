日本康复辅助器具租赁龙头企业“山下集团”与日本康养产品销售批发巨头“株式会社Welfan”携手在中国成立康养产品销售平台--“山下为乐帆（上海）实业发展有限公司”。

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 从事康复辅助器具租赁、居家适老化改造与康养产品销售业务的山下集团（总部：静冈县岛田市，代表董事社长：山下和洋，下称“山下”）的子公司、统括中国区域业务的山下（上海）养老服务有限公司（代表人：总经理 永井新，中国上海市），与日本国内康养用品销售批发巨头“株式会社Welfan”（总部：大阪府寝屋川市，代表董事社长：清水义生，下称“Welfan”）共同签署协议，新设立一家在中国共同开展康养用品销售业务的合资公司“山下为乐帆（上海）实业发展有限公司”，并计划于2025年10月中旬正式启动业务。山下集团拥有在日本积累并已在中国落地的养老服务经验，而Welfan则在日本国内拥有强大的产品供应商资源。双方将强强合作，携手开拓中国的康养市场。

■成立合资公司的背景

在全球老龄化程度最高的日本，山下集团凭借近40年来的康复辅助器具租赁服务领域积累的丰富经验，于2020年在中国成立了提供康复辅助器具租赁业务的“山下福至（上海）健康管理有限公司”。在上海开展护理用品租赁、居家适老化改造及康养产品的销售业务。此后，公司在天津市、四川省等地区成立分公司，将上海的成功模式复制扩展到各地区。为了更快、更深入的拓展业务，2024年3月山下集团成立了统筹和投资中国业务的“山下（上海）养老服务有限公司”，进一步加速中国养老市场的商业布局。

“株式会社Welfan”自1982年以生产制造老年人内衣起家，1997年进入护理用品和福祉用具的批发领域。随着日本介护保险制度的实施，Welfan迅速成长为日本国内最大的护理用品与福祉用具批发商，产品涵盖从轮椅、病床等大型护理设备到生活辅助用品等广泛领域，提供多种解决方案以应对不同的护理需求。

新公司将结合山下集团在为使用者提供最适合的护理用品方面的经验和在中国积累的销售渠道，与Welfan所拥有的众多日本制造商资源，实现“供货渠道可控、销售价格可控”的商业模式，致力于推动日系护理用品在中国市场的普及与发展。

■合资公司的业务拓展

2025年6月，Welfan与山下集团共同出展上海的“CHINA AID”。日本设计和研发的老年鞋、拐杖、代步车等产品获得了大量观众的认可和好评，并在展会期间获得了多家代销商和养老机构的订单。基于这一成果，合资公司计划以老年鞋、拐杖、助行器等为主打产品，同时涵盖康复设备及进食辅助类护理用品等，在中国市场展开销售。 合资公司通过山下集团在国内积累的康复辅助器具租赁服务用户、养老机构与医疗设施、电商EC平台、以及各地区代理商等多元化渠道开展销售业务。此外，公司计划今年在上海和成都成立康养产品的实体旗舰店，为今后在全国范围内开展康养产品零售店的加盟模式打下模版和基础。 未来，公司将逐步扩大产品种类，2030年之前实现年销售额30亿日元的目标。

■合资公司概要

公司名称：山下为乐帆（上海）实业发展有限公司（暂定）

公司注册地：上海市

董事长兼法人代表：永井 新

主要业务内容：康养产品、康复设备及相关产品的进出口业务、批发销售、产品研发

公司成立时间：2025年10月中旬

出资比例：山下养集团51%，Welfan 49%

■株式会社山下公司概要

所在地：总部：静冈县岛田市中河 737

设立时间：1963年3月6日

代表人：代表董事社长 山下和洋

业务内容：福祉用具租赁与销售、居家适老化改造、纺织品供应等

销售额：336.6亿日元（2025年3月期）

员工人数：2,829人（截至2025年3月底）

“山下”公司官网： https://www.yco.co.jp/

■株式会社Welfan公司概要

所在地：大阪府寝屋川市香里新町28番32号

设立时间：1982年5月

代表人：代表董事社长 清水义生

业务内容：老年人生活相关用品、福祉用具等的制造及批发业务

“Welfan”公司官网： https://www.welfan.co.jp

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。