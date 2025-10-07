El Ejército de los Estados Unidos adjudica un contrato de Pacific Defense para la infraestructura común montada CMFF

EL SEGUNDO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--El Ejército de los Estados Unidos adjudicó a Pacific Defense un contrato plurianual para el conjunto modular abierto de estándares C5ISR (CMOSS) del Ejército, con factor de forma montado (CMFF) e infraestructura común montada (MCI), lo que supone un paso fundamental en la aceleración de las capacidades de combate en red del Ejército.

En virtud del contrato de la Oficina Ejecutiva del Programa C3N, Pacific Defense entregará los sistemas CMFF MCI a partir de noviembre de 2025 para apoyar la experimentación de los soldados, la integración de software y el desarrollo de la interfaz de usuario, lo que conducirá a evaluaciones completas de los soldados montados en vehículos en 2026. El CMFF MCI abarca tanto plataformas terrestres como aéreas e incluye planes para la integración de capacidades como comunicaciones, mando y control (C2), PNT asegurado (APNT) y EW/SIGINT, todo ello integrado en un chasis compatible con el estándar SAVE (Standardized a-kit vehicle envelope) mediante tarjetas enchufables. Como integrador de CMFF MCI, Pacific Defense se asociará con el Ejército para acelerar la inserción de la capacidad de misión y recurrirá a una amplia gama de fuentes industriales y gubernamentales para obtener módulos de hardware y software críticos para la misión.

"Estamos deseando trabajar con el Ejército para acelerar la adopción por parte de los usuarios, la producción y la puesta en marcha de esta tecnología estratégica y fundamental, a la luz de las recientes decisiones de rediseñar y recapitalizar rápidamente el mando y control en todos los escalones", afirmó Travis Slocumb, director ejecutivo de Pacific Defense. "Nuestra tecnología central CMFF MCI permite EW/SIGINT, un transporte y una conexión en red robustos y seguros, computación táctica de alto rendimiento, APNT y muchas aplicaciones C2 actuales con tarjetas y software plug and play de fácil aprovisionamiento en una variedad de productos de chasis CMOSS existentes".

Pacific Defense suministró con éxito más de 150 sistemas que se utilizan actualmente en los Estados Unidos y en los países socios del FVEY y brindó apoyo a una amplia gama de misiones C5ISR/EW en vehículos terrestres, globos de gran altitud, diversas plataformas aéreas y emplazamientos fijos, y pronto se extenderá a los dominios de órbita terrestre baja (LEO) y órbita terrestre media (MEO). A medida que se intensifica el ritmo de las nuevas amenazas emergentes, Pacific Defense espera un crecimiento significativo en los despliegues hasta 2026 y después.

Como miembro destacado del consorcio Sensor Open Systems Approach (SOSA), que cuenta con más de 180 miembros, Pacific Defense desarrolló una sólida familia de sistemas de misión basados en SOSA/CMOSS. Estos productos integran módulos de hardware y software tanto gubernamentales como comerciales, lo que permite una verdadera interoperabilidad entre múltiples proveedores. Al aprovechar los estándares SOSA/CMOSS, Pacific Defense garantiza que sus productos NERVE, SABER y CMFF MCI sigan siendo adaptables, interoperables, actualizables y listos para la misión en múltiples dominios, plataformas y conjuntos de misiones.

En el marco de la iniciativa CMFF MCI, Pacific Defense cuenta con el apoyo de Thales Defense & Security Inc., BAE Systems, Palantir, MAXISIQ, Regal Technology Partners y STC, una empresa de Arcfield.

Acerca de Pacific Defense

Pacific Defense está diseñada específicamente para impulsar la transformación de los sistemas abiertos necesaria para liberar la innovación rápida y el poder de la tecnología comercial. Especializada en soluciones C5ISR y de guerra electrónica (EW) para entornos de misión crítica, Pacific Defense aplica los estándares MOSA para ofrecer una tecnología flexible y actualizable que ayuda a los combatientes a adelantarse a las amenazas emergentes. Puede obtener más información en www.pacific-defense.com y en LinkedIn.

