Ryan étend sa portée avec l’acquisition du cabinet European VAT Desk spécialisé dans la TVA en Belgique

DALLAS et BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Ryan, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services et de logiciels fiscaux, a annoncé l’acquisition d’European VAT Desk, un cabinet de conseil fiscal basé en Belgique, reconnu pour son expertise approfondie en matière de conseil et de conformité fiscale dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) européenne pour les entreprises transfrontalières.

Fondé en 2006 par Alain Soriano et Bernard Ickowicz, European VAT Desk s’est forgé une réputation de conseiller de confiance dans le domaine fiscal, grâce à son approche personnalisée et exhaustive de la conformité et du conseil en matière de TVA. Cette acquisition permet à Ryan de renforcer son offre TVA, d’élargir sa présence en Europe et d’améliorer sa capacité à servir ses clients répartis dans plus de 27 pays.

« Cette acquisition marque une étape importante dans nos efforts continus pour renforcer la présence de Ryan sur le marché de la TVA », a déclaré Tom Shave, président des opérations pour l’Europe et l’Asie-Pacifique chez Ryan. « L’équipe d’European VAT Desk apporte une solide expérience en matière de solutions stratégiques de TVA, ainsi qu’une forte orientation client qui vient compléter les atouts de notre cabinet. Nous sommes impatients de mettre en commun notre expertise afin d’offrir encore plus de valeur à nos clients dans toute la région. »

Cette initiative témoigne de l’engagement de Ryan à allier expertise locale et puissance mondiale pour aider les entreprises à se repérer dans l’environnement fiscal complexe actuel. Les services proposés par European VAT Desk aux moyennes entreprises et aux grandes multinationales comprennent notamment :

Conformité à la TVA : gestion du cycle complet de conformité à la TVA, y compris les enregistrements, la préparation et la soumission des déclarations de TVA dans de multiples juridictions.

gestion du cycle complet de conformité à la TVA, y compris les enregistrements, la préparation et la soumission des déclarations de TVA dans de multiples juridictions. Conseil en matière de TVA : conseils approfondis en TVA, avec notamment des analyses de cas, une assistance en matière de contrôle fiscal, des conseils spécifiques à chaque juridiction et une aide à l’optimisation des flux de trésorerie – fournissant des solutions qui améliorent l’efficacité et réduisent les risques liés à la conformité.

« En unissant nos forces à celles de Ryan, nous sommes désormais mieux placés pour aider nos clients à remplir toutes leurs obligations fiscales, ainsi que pour gérer le cycle de vie de la TVA », a déclaré Bernard Ickowicz, cofondateur d’European VAT Desk. « Nous sommes fiers d’apporter notre expérience à un cabinet international dont les experts complètent nos atouts et partagent notre focalisation sur les résultats dans le cadre du service à la clientèle. »

Cette acquisition témoigne de la volonté de Ryan d'accompagner ses clients partout dans le monde, en alliant talents de classe mondiale et expertise locale pour les aider à surmonter la complexité fiscale et à mobiliser des capitaux pour investir, croître et prospérer.

Dans le cadre de cette acquisition, Alain Soriano, Bernard Ickowicz, Philippe Noirhomme et Eyal Benzenou rejoindront Ryan, apportant une vaste expertise et des relations de confiance établies avec les clients. Cette acquisition permettra également à Ryan d’ouvrir un bureau à Bruxelles, ajoutant ainsi un pôle stratégique supplémentaire pour servir ses clients dans toute la région.

À propos de Ryan

Fournisseur primé de services et de logiciels fiscaux à l’échelle internationale, Ryan est le plus grand cabinet au monde exclusivement dédié à la fiscalité des entreprises. Le cabinet offre une gamme intégrée de services fiscaux internationaux sur une base plurijuridictionnelle, portant notamment sur la gestion des coûts, la conformité, le conseil, la technologie, la transformation et le financement de l’innovation. Ryan s’est vu décerner à onze reprises l’International Service Excellence Award du Customer Service Institute of America (CSIA) en reconnaissance de son engagement à offrir un service à la clientèle de classe mondiale. Dynamisée par l’environnement de travail dynamique myRyan, largement reconnu comme étant le plus innovant dans le secteur des services fiscaux, l’équipe multidisciplinaire de Ryan composée de plus de 5 900 professionnels et associés, est au service de plus de 77 000 entreprises clientes réparties dans plus de 80 pays, dont bon nombre des entreprises les plus importantes au monde figurant dans le classement Global 5000. Pour en savoir plus sur Ryan, rendez-vous sur ryan.com/europe.

