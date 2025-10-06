SEGA® firma un acuerdo de licencia plurianual con el Comité Olímpico Internacional para celebrar la marca olímpica y a Sonic The Hedgehog™

Tokio, Japón--(BUSINESS WIRE)--Hoy, SEGA CORPORATION y el Comité Olímpico Internacional (COI), organismo responsable de los Juegos Olímpicos y líder del Movimiento Olímpico, han anunciado un nuevo acuerdo plurianual que celebra el legado de Sonic The Hedgehog y la marca olímpica.

Ya está disponible un adelanto de la colaboración «Five Rings», donde los anillos olímpicos cobran vida con el característico giro supersónico de Sonic The Hedgehog. Esta ilustración pone de relieve el vínculo entre Sonic y los valores esenciales de los Juegos Olímpicos: excelencia, respeto y amistad. SEGA y el COI buscan colaboradores estratégicos para estrenar una línea integral de productos oficiales en 2026.

«En SEGA nos comprometemos a crear comunidades respetuosas e inclusivas en todo el mundo», declara Shuji Utsumi, presidente, director de operaciones y representante de SEGA CORPORATION. «La colaboración con el Comité Olímpico Internacional nos permite dar prioridad a estos valores, especialmente con el programa Five Rings, y celebrar el espíritu innovador y diverso que promueven ambas marcas».

«Desde el COI, nos complace enormemente colaborar con SEGA en esta nueva y apasionante etapa de la marca olímpica, que aprovecha el poder de la narrativa y la innovación para conectar con el público a nivel global», afirma Elisabeth Allaman, subdirectora general de TMS del COI. «Al combinar los mundialmente conocidos anillos olímpicos con el querido personaje de Sonic, creamos nuevas oportunidades para que los fans de todas las edades vivan el espíritu deportivo y lúdico de formas únicas e inolvidables».

Mediante el acuerdo alcanzado con el Comité Olímpico Internacional, SEGA y el COI estudiarán oportunidades para licenciar los diseños en colaboraciones selectas de productos con el fin de que otras marcas con valores similares participen en esta singular fusión entre el mundo del deporte y los videojuegos.

Sobre SEGA CORPORATION

SEGA CORPORATION tiene su sede en Tokio, Japón, y es líder mundial en entretenimiento interactivo. La compañía desarrolla, publica y distribuye distintos tipos de juegos para consolas, ordenadores y dispositivos inalámbricos, así como productos con personajes y otros artículos variados. SEGA también distribuye una gran gama de juegos desarrollados por sus estudios nacionales e internacionales por todo el mundo gracias a sus sedes globales. SEGA saca partido de sus propias propiedades intelectuales para acelerar el desarrollo y la comercialización de estas, no solo en videojuegos, sino también en otros medios, lo que multiplica el valor de sus marcas. SEGA apuesta por una estrategia transmedia como pilar para ofrecer nuevos contenidos a usuarios de todo el mundo.

El sitio web de SEGA CORPORATION se encuentra en https://www.sega.co.jp/.

Nuevas oportunidades de licencias olímpicas

El acuerdo de licencia es fruto de la Estrategia Global de Licencias del COI, una iniciativa impulsada por la Agenda Olímpica 2020+5 que busca atraer y conectar con los aficionados mediante productos oficiales que refuercen y promocionen la marca olímpica, no solo durante los Juegos Olímpicos, sino también entre ediciones.

Además de la Colección Olímpica, que busca atraer a un público joven y activo mediante productos exclusivos de la marca (como ropa, juguetes y juegos, bolsos, material de papelería y equipamiento deportivo), los programas principales de licencias del COI incluyen la Colección del Patrimonio Olímpico, con productos que incorporan elementos artísticos y de diseño de ediciones anteriores de los Juegos, como ropa, mascotas y complementos, conectando así a fans y entendidos con el rico legado de los Juegos Olímpicos del pasado, y las Colecciones de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que celebran cada nueva edición de los Juegos e incluyen una amplia gama de complementos, recuerdos, artículos para fans y ropa.

Mediante la venta de productos oficiales, artículos de colección y recuerdos, los programas de licencias olímpicas brindan a los fans una conexión tangible con los Juegos Olímpicos y sus valores.

© 2025 - Comité Olímpico Internacional - Todos los derechos reservados. Olympic™, Olympics™ y Olympic Games™ son marcas registradas.

