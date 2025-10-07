L’US Army attribue un contrat à Pacific Defense pour sa solution CMFF Mounted Common Infrastructure

EL SEGUNDO, Californie--(BUSINESS WIRE)--L’US Army (Armée de terre des États-Unis) a attribué à Pacific Defense un contrat pluriannuel pour son système C5ISR Modular Open Suite of Standards (CMOSS) Mounted Form Factor (CMFF) Mounted Common Infrastructure (MCI), une étape cruciale dans l'accélération des capacités de combat en réseau de l’US Army.

Dans le cadre du contrat conclu avec le Bureau exécutif du programme C3N, Pacific Defense livrera des systèmes CMFF MCI à compter de novembre 2025 afin de soutenir l'expérimentation par les soldats, l'intégration logicielle et le développement d'interfaces utilisateur, en vue d'évaluations complètes par les soldats une fois les systèmes embarqués à bord des véhicules en 2026. CMFF MCI couvre à la fois les plateformes terrestres et aériennes et comprend des plans d'intégration de capacités telles que les communications, le commandement et le contrôle (C2), le positionnement, la navigation et le timing garantis assuré (assured PNT, APNT) et la guerre électronique/le renseignement d'origine électromagnétique (EW/SIGINT), le tout intégré dans un châssis conforme à la norme SAVE (Standardized a-kit vehicle envelope) via des cartes enfichables. En tant qu'intégrateur CMFF MCI, Pacific Defense s'associera à l’US Army pour accélérer l'intégration des capacités opérationnelles, en s'appuyant sur un large éventail de sources industrielles et gouvernementales pour les modules matériels et logiciels essentiels aux missions.

« Nous sommes impatients de travailler avec l’US Army pour accélérer l'adoption, la production et la mise en service par les utilisateurs de cette technologie stratégique essentielle, compte tenu des récentes décisions visant à repenser et à recapitaliser rapidement le commandement et le contrôle à tous les échelons », a déclaré Travis Slocumb, PDG de Pacific Defense. « Notre technologie de base CMFF MCI permet aujourd'hui d'utiliser des applications EW/SIGINT, de transport et de mise en réseau sécurisés et robustes, d’effectuer des calculs en périphérie tactiques de pointe, ainsi que de bénéficier de l’APNT et de nombreuses applications C2 grâce à des cartes et des logiciels plug-and-play faciles à provisionner dans une variété de produits de châssis CMOSS existants. »

Pacific Defense a livré avec succès plus de 150 systèmes actuellement utilisés aux États-Unis et dans les pays partenaires de FVEY, soutenant un large éventail de missions C5ISR/EW sur des véhicules terrestres, des ballons à haute altitude, diverses plateformes aériennes et des sites fixes. L'entreprise étendra bientôt ses activités aux domaines de l'orbite terrestre basse (LEO) et de l'orbite terrestre moyenne (MEO). Alors que le rythme des nouvelles menaces émergentes s'intensifie, Pacific Defense prévoit une croissance significative des déploiements jusqu'en 2026 et au-delà.

En tant que membre éminent du Consortium Sensor Open Systems Approach (SOSA), qui compte plus de 180 membres, Pacific Defense a développé une gamme robuste de systèmes de mission basés sur les normes SOSA/CMOSS. Ces produits intègrent à la fois des modules matériels et logiciels gouvernementaux et commerciaux, permettant une véritable interopérabilité multifournisseurs. En tirant parti des normes SOSA/CMOSS, Pacific Defense garantit que ses produits NERVE, SABER et CMFF MCI restent adaptables, interopérables, évolutifs et prêts à l'emploi dans de multiples domaines, plateformes et groupes de missions.

Thales Defense & Security Inc., BAE Systems, Palantir, MAXISIQ, Regal Technology Partners et STC, une société Arcfield, soutiennent Pacific Defense dans le cadre du projet CMFF MCI.

À propos de Pacific Defense

Pacific Defense vise à piloter la transformation des systèmes ouverts nécessaire pour favoriser l'innovation rapide et le potentiel de la technologie commerciale. Spécialisée dans les solutions C5ISR et de guerre électronique (Electronic Warfare, EW) pour les environnements sensibles, Pacific Defense applique les normes MOSA pour fournir une technologie adaptable et évolutive qui aide les combattants à garder une longueur d'avance sur les menaces émergentes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pacific-defense.com et sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.