Anasens et MAVAND signent un accord de distribution pour DrugAsens™ sur les principaux marchés européens et en Australie

MONTRÉAL & ESCHWEILER, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Anasens Inc., un développeur d'outils de détection rapide et connectés, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de distribution avec MAVAND Solutions GmbH pour la commercialisation de DrugAsens™, la solution d'Anasens pour le dépistage multidrogues dans la salive, dans plusieurs pays clés d'Europe ainsi qu’en Australie. Cet accord renforce la présence internationale d'Anasens et accélère l'accès à une détection rapide et fiable pour les forces de l'ordre, les milieux de travail et les cliniques spécialisées.

« Le partenariat avec MAVAND donne à DrugAsens™ un canal de distribution fiable et bien implanté pour atteindre les utilisateurs qui ont besoin de résultats rapides et de flux de travail simples », a déclaré Véronique Bougie, cheffe des opérations d'Anasens. « Ensemble, nous élargirons l'accès aux tests rapides de dépistage de drogues à partir de la salvie pour les services de police routière et les programmes de sécurité en milieu de travail dans plusieurs pays de l'UE. »

« DrugAsens™ incarne exactement le type d'innovation que MAVAND souhaite apporter au marché », a déclaré Ina Beckers, directrice générale de MAVAND Solutions GmbH. « En combinant la technologie de pointe d'Anasens à notre réseau bien établi, nous sommes bien placés pour établir une nouvelle référence en matière de dépistage de drogues sur fluide oral en Europe et en Australie. »

Aux termes de l’accord, MAVAND assurera la commercialisation, la vente et le soutien de DrugAsens™ dans certains marchés de l’Union européenne ainsi qu’en Australie. Des activités conjointes de mise en marché, de formation et d’assistance après-vente sont prévues au cours des prochaines années.

Cette annonce marque une étape importante pour Anasens : forte de ce partenariat, Anasens entend accélérer son expansion commerciale en concluant rapidement de nouveaux accords de distribution à travers le monde afin d’assurer une couverture complète et cohérente des marchés.

À propos de DrugAsens™

DrugAsens™ est une solution rapide, portable et numérique de dépistage multidrogue sur fluide oral, conçue pour fournir des résultats clairs directement sur le terrain, avec des flux de travail simplifiés pour les programmes en milieu de travail, les forces de l’ordre, la sécurité publique et les milieux cliniques spécialisés.

À propos d'Anasens

Anasens est une entreprise de haute technologie qui développe une plateforme innovante de détection rapide, quantitative et connectée, permettant l'analyse de diverses matrices biologiques à domicile, au chevet du patient, sur le terrain ou ailleurs. Cette technologie de pointe, développée dans le laboratoire du professeur Alexis Vallée-Bélisle, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en bioingénierie et en bionanotechnologie, est en développement à l'Université de Montréal depuis plus de dix ans. Le premier produit de son portefeuille, DrugAsens™, est l'offre inaugurale d'une série de tests innovants conçus pour détecter les drogues d'abus en quelques minutes directement à partir de la salive. Abordable, facile à utiliser, rapide, sensible et spécifique, il surpasse largement les technologies actuellement disponibles sur le marché. Pour en savoir plus, rendez-vous sur anasens.com.

À propos de MAVAND

MAVAND Solutions GmbH est une entreprise allemande spécialisée dans les solutions de dépistage des drogues d’abus, avec un fort accent sur les programmes destinés aux forces de l’ordre et à la sécurité publique. Elle offre un portefeuille complet permettant aux clients de mettre en œuvre des stratégies de dépistage fiables et efficaces. Présente dans toute l’Europe et en Australie, MAVAND s’engage à promouvoir des communautés plus sûres grâce à des partenariats de distribution solides et des solutions centrées sur les besoins des clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mavand.de.