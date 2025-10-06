Martin Belaysoud renouvelle sa confiance à QAD | Redzone pour moderniser son outil de planification et d’approvisionnement

SANTA BARBARA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--QAD Inc., éditeur de solutions cloud, spécialisé dans la transformation intelligente et agile de l'industrie manufacturière et des chaînes d’approvisionnement, annonce l’achèvement avec succès d’un important projet de transformation digitale mené avec le Groupe Martin Belaysoud visant à refondre leurs capacités de planification de la chaîne logistique.

Cette initiative ambitieuse de deux ans marque une transformation profonde des opérations de chaîne logistique du Groupe MB pour ses plateformes Téréva et Mabéo Industries, soulignant l’engagement de l’entreprise à moderniser ses outils et processus.

Le projet, initié en 2023, visait à remplacer un système existant depuis plus de 10 ans, devenu trop spécifique et limité en performance et évolutivité. Le choix s’est naturellement porté sur la dernière version de la solution Digital Supply Chain Planning de QAD (anciennement DynaSys), partenaire de longue date du Groupe.

« Ce déploiement marque une étape importante dans l’évolution de nos outils, au service d’une meilleure réactivité et d’une performance accrue de nos équipes », déclare Amandine Raieri, Directrice Approvisionnement, MBE.

La nouvelle solution QAD DSCP Web offre au Groupe MB des fonctionnalités inédites et une interface repensée, répondant aux meilleurs standards du marché et capable de gérer des volumes de données plus importants tout en intégrant des technologies de pointe, y compris des capacités d'intelligence artificielle déjà utilisées dans le Groupe depuis plus de deux ans. Parmi les principales innovations apportées par la solution, on trouve :

Une interface web ergonomique avec un écran d'accueil doté d'indicateurs centralisés pour une vision globale des portefeuilles, des stocks et des commandes

avec un écran d'accueil doté d'indicateurs centralisés pour une vision globale des portefeuilles, des stocks et des commandes Des échanges interactifs entre l’ERP et DSCP à fréquence régulière (plusieurs fois par heure) pour une prise en compte rapide des commandes clients

à fréquence régulière (plusieurs fois par heure) pour une prise en compte rapide des commandes clients L'intégration de conditions tarifaires multiples issues de l'ERP pour des constructions de commandes fournisseur stratégiquement optimisées

« Ce nouvel outil va nous permettre d’aller plus loin sur les sujets de la satisfaction de nos clients et de la rigueur de gestion de nos stocks et approvisionnements », ajoute Arnaud Dessale, Directeur Supply Chain, MBE.

« Nous sommes fiers de prolonger notre partenariat de longue date avec le Groupe Martin Belaysoud grâce au déploiement de la dernière version de QAD Digital Supply Chain Planning », a déclaré Roy Arguelles, Président Supply Chain chez QAD. «Leur engagement à moderniser les capacités de planification et d’approvisionnement reflète le type de leadership visionnaire qui caractérise les entreprises les plus résilientes d’aujourd’hui. Ensemble, nous leur permettons de prendre des décisions de plus pertinentes, plus rapides et plus agiles, qui optimisent la gestion de leur chaîne d’approvisionnement et soutiennent une croissance durable pour les années à venir."

En étroite collaboration avec les équipes de QAD, les équipes métier et IT de Martin Belaysoud ont mené à bien ce projet, avec un programme complet d’accompagnement au changement et des formations sur-mesure pour les approvisionneurs.

Les premiers résultats attendus sont très prometteurs : meilleure fiabilité des prévisions, réduction du taux de rupture, scalabilité renforcée et optimisation des commandes.

À propos du Groupe Martin Belaysoud

Leader français dans la distribution BtoB pour les secteurs du Bâtiment et de l’Industrie, le Groupe Martin Belaysoud propose une offre complète articulée autour de huit enseignes spécialisées : Téréva, NED, Solipac, Mabéo Industries, Fluides Service Technologies, Fluides Service Distribution, Crossroad Aciers et Grandbains. Créé en 1829 à Bourg-en-Bresse, le Groupe est toujours contrôlé à 100 % par la famille fondatrice. Franck Bruel est le Président du Directoire. Martin Belaysoud exploite 242 sites en France et des filiales en Slovaquie et au Maroc, et emploie 3 000 salariés. Son chiffre d’affaires (1,04 milliards d’euros en 2024) connaît une croissance forte et régulière : + 35% en 5 ans.

Plus d’informations sur : https://www.martin-belaysoud.com/

À propos de QAD | Redzone

QAD Inc. accompagne les entreprises vers plus d’agilité. Les solutions cloud QAD pour l’industrie manufacturière et les chaînes d’approvisionnement permettent aux entreprises d’aligner et d’optimiser leurs collaborateurs, processus et systèmes. Des milliers d’entreprises ont déjà déployé les solutions QAD : ERP, Connected workforce (Redzone), Process Intelligence, supplier relationship management (SRM), digital supply chain planning (DSCP), advanced scheduling, global trade et transportation execution (GTTE), digital commerce and enterprise quality management system (EQMS). Pour en savoir plus : www.qad.com | Tél : +1 805-566-6100. Suivez-nous sur LinkedIn, X, Facebook et Instagram.