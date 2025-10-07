DEWA collabora con diverse organizzazioni per espandere la rete di ricariche rapide per veicoli elettrici

Dubai, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--La Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) ha firmato accordi e contratti per espandere la rete di ricariche per veicoli elettrici (EV) in tutta Dubai, nell'ambito dell'iniziativa EV Green Charger lanciata nel 2014. La DEWA ha firmato i contratti e gli accordi con le società Emirates National Oil Company (ENOC), Dubai Taxi e Parkin.

"In collaborazione con i nostri partner del settore pubblico e privato, stiamo migliorando il percorso di mobilità ecosostenibile di Dubai attraverso la costruzione e lo sviluppo di un'infrastruttura integrata per la ricarica dei veicoli elettrici. Ciò contribuisce a ridurre le emissioni di carbonio e a raggiungere gli obiettivi della Dubai Clean Energy Strategy 2050, della Dubai Net Zero Carbon Emissions Strategy 2050 e della Dubai Green Mobility Strategy. Continuiamo a collaborare con i nostri partner in tutti i settori per porre le basi di un'economia verde sostenibile che soddisfi le aspirazioni della nostra saggia leadership e rafforzi la competitività globale di Dubai", ha dichiarato S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, Amministratore delegato e CEO di DEWA.

ENOC

DEWA ha firmato un contratto con Enoc Group per espandere la rete di ricariche rapide per veicoli elettrici (EV) nelle stazioni di servizio ENOC in tutta Dubai. L'iniziativa mira a migliorare le infrastrutture per soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici.

Dubai Taxi

DEWA e Dubai Taxi Company (DTC) hanno firmato un contratto strategico a lungo termine per l'installazione di stazioni di ricarica ultraveloci per veicoli elettrici all'interno della flotta DTC in tutto l'emirato. Il progetto prevede l'installazione di 208 punti di ricarica ultraveloci per veicoli elettrici per tutta la durata del contratto, in linea con il piano di trasformazione della flotta DTC e la visione di sostenibilità di Dubai.

Parkin

DEWA e Parkin Company hanno firmato un contratto strategico per trasformare la rete pubblica di ricariche per veicoli elettrici di Dubai, rafforzando ulteriormente la posizione globale dell'emirato come hub leader per la mobilità verde e sostenibile. La prima fase del contratto prevede l'installazione di 100 caricatori per veicoli elettrici in punti strategici di Dubai, tra cui complessi residenziali, centri commerciali, luoghi di svago e aree pubbliche. Nel prossimo futuro seguirà un'implementazione più ampia per coprire ulteriori aree dell'emirato. Questi caricatori offriranno una maggiore flessibilità, accelerando la transizione verso l'adozione dei veicoli elettrici.

Attraverso la sua iniziativa EV Green Charger, DEWA fornisce più di 1.500 punti di ricarica in tutto l'emirato in collaborazione con i suoi partner del settore pubblico e privato.

Fonte: AETOSWire