The Nation Network annonce sa programmation hockey de la saison 2025-2026 et l'élargissement de ses partenariats

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--The Nation Network (« TNN »), la principale destination pour une couverture sportive indépendante et membre du groupe de médias sportifs numériques Better Collective, a annoncé aujourd’hui sa gamme de balados et d’offres médiatiques couvrant la saison 2025-2026 de la LNH. Les propriétés de TNN axées sur le hockey proposent une analyse quotidienne approfondie et du contenu captivant tout au long de la saison et au-delà. Toutes les offres de contenu sont conçues pour les amateurs de hockey les plus passionnés et comprennent du contenu éditorial, des nouvelles sur le hockey fantasy, des annonces de formations, des analyses de paris, des balados en direct et enregistrés, et bien plus encore.

The Nation Network amorce le calendrier 2025-2026 de la LNH avec une solide nouvelle offre de contenu personnalisé, dans le cadre de ses efforts ciblés pour offrir à ses partenaires de marque du contenu unique et exclusif. D’abord, TNN s’est associé à Airbnb pour produire et diffuser une nouvelle série originale intitulée On The Road with Jeff Marek. Cette anthologie en sept parties raconte les histoires personnelles de joueurs de la LNH et de la LPHF liées à leurs voyages sur la route, à leurs villes préférées où jouer, ainsi qu’à leurs moments de détente pendant la saison morte à Muskoka, en Ontario. TNN aborde également la nouvelle saison de la LNH avec un nouveau partenariat avec Uber Eats et The T1 Agency afin de renforcer les partenariats actuels de la marque avec les Canucks de Vancouver et les Maple Leafs de Toronto. TNN met à profit ses marques CanucksArmy et LeafsNation pour appuyer les événements de lancement de saison et les activations les jours de match d’Uber Eats. De plus, TNN intègre Uber Eats à sa couverture régionale de Vancouver et de Toronto, ainsi qu’à son contenu national sur YouTube, dans ses balados et sur ses canaux sociaux, au moyen de segments personnalisés qui montrent comment les amateurs de hockey peuvent vraiment se faire livrer presque, presque n’importe quoi les jours de match cette saison. Ces activations placent Uber Eats au cœur des conversations des fans et de leurs habitudes de commande les jours de match.

De plus, The Nation Network a renouvelé un partenariat de trois ans avec La Poche Bleue et l'émission d'après-match La Poche Bleue Blanc Rouge, ce qui permettra d'intégrer davantage les marques Molson et La Poche Bleue et de renforcer les relations de longue date de chacune d'elles avec le marché du hockey québécois. Dans le cadre de son partenariat avec La Poche Bleue, Molson sera activé grâce à des aménagements de studio personnalisés et à l'intégration de produits, y compris des robinets fonctionnels, afin de maximiser son lien avec les talents et le contenu de la propriété.

Cette saison, l'accent sera davantage mis sur les événements en direct et les expériences des fans sur TNN, grâce à des partenariats avec des sponsors et à la satisfaction des demandes de nos communautés de fans passionnés. Au cours de l'année, TNN prévoit quatre Nation Vacations à travers Oilersnation, Flamesnation, et TheLeafsNation, avec des destinations locales et internationales au programme. TNN organisera des soirées de visionnage dans les établissements GRETA à Edmonton et Vancouver afin que les fans puissent se réunir pour encourager leurs équipes préférées lors des matchs les plus importants.

Cette saison, la programmation de TNN compte 28 émissions, offrant une couverture à la fois nationale et locale dans les principaux marchés du Canada. Daily Faceoff assurera la couverture nationale de la ligue, menée par The Sheet with Jeff Marek, de retour après une première saison couronnée de succès. Les autres émissions de Daily Faceoff comprennent Daily Faceoff Live avec un nouveau coanimateur, Carter Hutton, Morning Cuppa Hockey, ainsi que la toute nouvelle version du DFO Rundown, où l’animateur Jason Gregor sera accompagné de Jeff Marek les lundis et de Mike Rupp les vendredis. Une toute nouvelle émission intitulée Insider Edition, diffusée dans le cadre du DFO Rundown, fera également ses débuts cette année. Elle sera animée par Irfaan Gaffar et David Pagnotta chaque mercredi. Comme toujours, les nouvelles propres à chaque équipe seront publiées sur Oilersnation, Flamesnation, TheLeafsNation, CanucksArmy et Coming In Hot (Ottawa). La Poche Bleue, dirigée par l’ancien joueur du Canadien de Montréal Maxim Lapierre, s’adressera principalement au public francophone du Québec, soutenue par le lancement d’une nouvelle émission d’avant-match intitulée Jour De Match. Rien que l’an dernier, La Poche Bleue a totalisé 500 millions d’heures de visionnement sur YouTube pour son contenu en français.

La grille de programmation de TNN sera diffusée pendant toute la saison régulière et les séries éliminatoires de la LNH. Daily Faceoff offrira également une couverture en direct et approfondie lors des Jeux olympiques d’hiver de 2026. De plus, Daily Faceoff élargit son offre avec le lancement de nouvelles pages de ressources et d’outils pour le hockey fantasy, permettant aux amateurs et aux joueurs de fantasy d’accéder plus facilement aux informations dont ils ont besoin pour réussir. Ces pages constituent la première étape d’une initiative plus vaste visant à développer des outils et des ressources qui vont au-delà de la couverture quotidienne, afin de renforcer les liens avec la communauté et de faciliter l’engagement envers le hockey de manière plus importante.

« Nous ne faisons pas que renforcer notre programmation – nous ouvrons également de nouvelles avenues pour que nos partenaires puissent connaitre le succès à nos côtés, a déclaré Amil Delic, directeur de la production originale, audio et vidéo chez The Nation Network. En collaboration avec certaines des marques les plus prestigieuses et reconnues de l’industrie, nous sommes prêts à offrir des activations de premier plan et des expériences inoubliables aux amateurs de hockey tout au long de l’année. TNN demeure engagé à bonifier nos émissions populaires tout en introduisant du contenu nouveau et intéressant pour les partisans. Grâce à nos offres, nous continuons à consolider notre position comme la destination par excellence pour du contenu de hockey de haut niveau. »

« TNN continue d'obtenir des résultats exceptionnels sur nos réseaux sociaux et nos canaux de contenu, touchant davantage de fans grâce à un contenu authentique », a affirmé Mike Gagnon, Responsable Web et réseaux sociaux chez The Nation Network. « Rien que l'année dernière, nous avons généré près de deux milliards d'impressions sociales sur l'ensemble de nos comptes consacrés au hockey et 417 millions d'impressions sur notre contenu YouTube, ce qui constitue une réussite vraiment remarquable. Comme nous continuons à amplifier nos publications et nos offres, The Nation Network s'impose comme la destination de choix pour les fans à la recherche de contenu sportif de haut niveau. »

Daily Faceoff

Morning Cuppa Hockey avec Jonny Lazarus et Colby Cohen - 9 h HE (du lundi au jeudi)

avec Jonny Lazarus et Colby Cohen - 9 h HE (du lundi au jeudi) Daily Faceoff Live avec Tyler Yaremchuk et Carter Hutton - 12 h HE

avec Tyler Yaremchuk et Carter Hutton - 12 h HE The Sheet with Jeff Marek - 13 h HE

- 13 h HE DFO Rundown - lundi (Jason Gregor et Jeff Marek)/mercredi (Irfaan Gaffar et David Pagnotta)/vendredi (Jason Gregor et Mike Rupp)

- lundi (Jason Gregor et Jeff Marek)/mercredi (Irfaan Gaffar et David Pagnotta)/vendredi (Jason Gregor et Mike Rupp) The DFO Fantasy Podcast avec Brock Seguin (du lundi au jeudi)

avec Brock Seguin (du lundi au jeudi) DFS Hockey Report avec Brock Seguin et Zach Laing

avec Brock Seguin et Zach Laing Starting Goalies avec Carter Hutton - 3 jours/semaine

avec Carter Hutton - 3 jours/semaine DFO Money Line avec Matthew Barnaby - 3 jours/semaine

Flamesnation

Barn Burner Dean Molberg, Ryan Pinder, et Rhett Warrener - 10 h 00 (heure des Rocheuses) / 12 h 00 (heure de l'Est)

Dean Molberg, Ryan Pinder, et Rhett Warrener - 10 h 00 (heure des Rocheuses) / 12 h 00 (heure de l'Est) After Burner (émission d'après-match)

(émission d'après-match) In The Dome avec Mike Wilson et Jordan Ellams (mercredi)

Oilersnation

Oilersnation Everyday avec Tyler Yaremchuk et Liam Horrobin - 12 h 00 MT/14 h 00 ET

avec Tyler Yaremchuk et Liam Horrobin - 12 h 00 MT/14 h 00 ET PreGaming avec Bordzy, animé par Aaron Bordato (émission d'avant-match)

avec Bordzy, animé par Aaron Bordato (émission d'avant-match) Oilersnation After Dark (émission d'après-match)

(émission d'après-match) Ask Dubey avec Devan Dubnyk - jeudi

avec Devan Dubnyk - jeudi Better Lait Than Never - mercredi

- mercredi Oilersnation Radio - mardi et vendredi

- mardi et vendredi Nation Real Life - lundi

Vancouver

Sekeres & Price avec Matt Sekeres et Blake Price - 12 h 00 (heure du Pacifique) / 15 h 00 (heure de l'Est)

avec Matt Sekeres et Blake Price - 12 h 00 (heure du Pacifique) / 15 h 00 (heure de l'Est) Canucks Conversation avec David Quadrelli et Harman Dayal - 14 h 00 (heure du Pacifique) / 17 h 00 (heure de l'Est)

avec David Quadrelli et Harman Dayal - 14 h 00 (heure du Pacifique) / 17 h 00 (heure de l'Est) Rink Wide Vancouver avec Jeff Paterson (émission d'après-match)

Toronto

Leafs Morning Take avec Jay Rosehill et Nick Alberga - 11 h 00 (heure de l'Est)

avec Jay Rosehill et Nick Alberga - 11 h 00 (heure de l'Est) TheLeafsNation After Dark avec Zack Phillips (après le match)

Ottawa

Coming in Hot avec Brent Wallace et Jason York - 9 h ou 15 h HE (selon l'horaire d'entraînement des Sénateurs)

Montreal

La Poche Bleue avec Maxim Lapierre - 19 h HE (mercredi)

avec Maxim Lapierre - 19 h HE (mercredi) Jour De Match (émission d'avant-match)

(émission d'avant-match) Bleue Blanc Rouge (émission d'après-match)

HockeyFights - avec Jay Rosehill et Matthew Barnaby

