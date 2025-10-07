-

DEWA、EV急速充電ネットワーク拡充に向け複数の組織と連携

original DEWA collaborates with several organisations to expand EV fast charging network (photo: AETOSWire)

DEWA collaborates with several organisations to expand EV fast charging network (photo: AETOSWire)

アラブ首長国連邦、ドバイ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ドバイ電力水道局（DEWA）は、2014年に開始した「EVグリーン・チャージャー」計画の一環として、ドバイ全域における電気自動車（EV）用充電ネットワークの拡充に向けた合意・契約を締結しました。同局は、エミレーツ国営石油会社（ENOC）、ドバイ・タクシー、およびパーキンとの契約を結んでいます。

「政府および民間セクターのパートナーと協力し、電気自動車の充電を目的とした統合インフラを構築・開発することで、ドバイのグリーン・モビリティーへの取り組みを強化しています。これは二酸化炭素排出量の削減、そしてドバイ・クリーン・エネルギー戦略2050、ドバイ・ネット・ゼロ・カーボン・エミッション戦略2050、ドバイ・グリーン・モビリティー戦略の目標達成に寄与します。我々はあらゆる分野のパートナーと協力し、賢明な指導層のビジョンに沿って、ドバイの国際競争力を強化する持続可能なグリーン経済の基盤を確立していきます」と、DEWAのMD兼CEOであるサイード・モハメッド・アル・タイアー閣下は述べています。

ENOC

DEWAは、ドバイ全域のENOCサービス・ステーションにおいてEV用急速充電ネットワークを拡大するため、ENOCグループと契約を締結しました。この取り組みは、電気自動車に対する需要の高まりに対応するインフラ整備を目的としています。

ドバイ・タクシー

DEWAとドバイ・タクシー・カンパニー（DTC）は、ドバイ首長国全域におけるDTC保有車両向けにEV用超急速充電ステーションを展開する長期戦略契約を締結しました。このプロジェクトでは契約期間中にEV用超急速充電器を208基導入する予定で、これはDTCによる車両電動化ロード・マップおよびドバイの持続可能性構想に沿った取り組みです。

パーキン

DEWAとパーキン・カンパニーは、ドバイの公共EV充電ネットワークを改革する戦略的契約を締結し、これにより、グリーンで持続可能なモビリティーの主要拠点としての同首長国の世界的地位を一層強化することとなりました。この契約の第一段階では、住宅地、ショッピング・モール、観光地、公共エリアなど、ドバイ全域の主要な箇所に100基のEV充電器を設置する予定です。さらに今後、同首長国内のさらに多くの地域を対象とした、より大規模な展開が行われる計画となっています。こうした充電器により利便性が向上し、EV普及への移行を促進するものと期待されています。

DEWAは「EVグリーン・チャージャー」構想を通じて、公共および民間セクターのパートナーと連携し、首長国全域に1,500か所以上の充電拠点を設置しています。

配信元AETOSWire

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Shaikha Almheiri
00971552288228

Industry:

Dubai Electricity and Water Authority

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Shaikha Almheiri
00971552288228

More News From Dubai Electricity and Water Authority

WETEX 2025、環境に優しい車両の競争力を推進

アラブ首長国連邦、ドバイ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ドバイの野心的な「グリーン・モビリティ戦略2030」および電気自動車（EV）や持続可能な物流への需要の高まりに伴い、ドバイ電力水道局（DEWA）が主催する水・エネルギー・技術・環境展示会（WETEX）は、陸・海・空にわたるグリーン・モビリティ・ソリューションの最前線に立つ国内外の企業の増加に対応しています。 WETEX 2025は「グリーン・モビリティ・ホール」を通じて、水素技術、低排出燃料、そしてEVの普及を促進し、インフラ、プロジェクト、充電ステーションの開発を支える人工知能（AI）応用の最新の革新を紹介しました。 「アラブ首長国連邦（UAE）のネットゼロ2050戦略および国家電気自動車政策に沿い、さらにはUAEや世界におけるEV市場の急速な拡大に対応するべく、WETEXは毎年、EV分野を専門とする企業間の競争力を促進する上で中心的な役割を果たしています。EVやバッテリーのコストを大幅に削減する最新技術や専門知識、ベストプラクティスを取り入れることで、WETEXは業界のパフォーマンスを高めるだ...

WETEX 2025、国内外から68の強力なスポンサーを迎えて開催

アラブ首長国連邦ドバイ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ドバイ電力水道局（DEWA）は、アラブ首長国連邦副大統領兼首相およびドバイ首長であるムハンマド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥーム殿下のご指示のもと、ドバイ最高エネルギー評議会議長であるアハメッド・ビン・サイード・アール・マクトゥーム殿下の後援を受けて、第27回水・エネルギー・技術・環境展示会（WETEX）を2025年9月30日から10月2日までドバイ・ワールド・トレード・センターで開催します。 WETEX 2025は68のスポンサーと、18のパートナーおよびサポーターを集めています。同イベントの出展企業は65か国から合計3,100社に上り、18の国際パビリオンを含み、展示面積は95,000平方メートルに及びます。 DEWAのMD兼CEOで、WETEXの創設者兼会長であるサイード・モハメッド・アル・タイアー閣下は、「スポンサーの皆様との建設的な協力関係と戦略的パートナーシップは、WETEXのグローバルな地位を強化し、持続可能な未来に向けた重要な節目として影響力を高める上で、重要な役割を果たしていま...

WETEX、国際企業に向けて幅広い投資機会を提供へ

アラブ首長国連邦ドバイ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ドバイ電力水道局（DEWA）は、アラブ首長国連邦副大統領兼首相およびドバイ首長であるムハンマド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥーム殿下の指導と、ドバイ最高エネルギー評議会議長アハメッド・ビン・サイード・アール・マクトゥーム殿下の後援のもと、2025年9月30日から10月2日まで、ドバイ・ワールド・トレード・センターにて第27回水・エネルギー・技術・環境展示会（WETEX）を開催します。 WETEXは、クリーンエネルギーと再生可能エネルギー、そして持続可能性におけるUAEの先駆的な立場を体現し、持続可能な経済というドバイの野心的なビジョンも支えています。この展示会は、水、エネルギー、スマートシティ、グリーンモビリティ、人工知能、デジタルトランスフォーメーションなど、多数の分野を網羅しています。 「WETEXは、持続可能性に対するUAEの揺るぎないコミットメントを反映しており、世界有数のグリーン経済の中心としてのドバイの地位を強化します。この展示会は、クリーンエネルギー、水、持続可能性に関する最新イノ...
Back to Newsroom