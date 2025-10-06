Schneider Electric dévoile de nouvelles conceptions de centres de données IA en collaboration avec NVIDIA

MISSISSAUGA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Schneider Electric, chef de file de la transformation numérique dans la gestion de l’énergie et l’automatisation, a annoncé aujourd’hui de nouvelles conceptions de référence développées avec NVIDIA, qui accélèrent considérablement le temps de déploiement et soutiennent les opérateurs dans l’adoption de solutions d’infrastructure prêtes pour l’IA.

La première conception de référence propose le tout premier cadre critique de l’industrie pour la gestion intégrée de l’alimentation et les systèmes de contrôle de refroidissement liquide, incluant les technologies de refroidissement liquide Motivair de Schneider Electric. Elle permet une gestion fluide des composants complexes de l’infrastructure IA, avec une interopérabilité avec NVIDIA Mission Control, le logiciel d’orchestration et d’exploitation des usines IA de NVIDIA, incluant des fonctionnalités de gestion de clusters et de charges de travail. Cette conception peut également être utilisée avec les conceptions de centres de données de Schneider Electric pour les systèmes NVIDIA Grace Blackwell, permettant aux opérateurs de suivre les dernières avancées en calcul accéléré, tout en contrôlant efficacement leurs systèmes d’alimentation et de refroidissement liquide.

La deuxième conception de référence est axée sur le déploiement d’infrastructures IA pour des usines IA allant jusqu’à 142 kW par baie, spécifiquement pour les baies NVIDIA GB300 NVL72 dans une salle de données unique. Conçue pour fournir un cadre à l’architecture NVIDIA Blackwell Ultra de prochaine génération, elle couvre quatre domaines techniques : alimentation des installations, refroidissement des installations, espace informatique et logiciels de cycle de vie. Elle est disponible selon les configurations des normes ANSI (American National Standards Institute) et CEI (Commission électrotechnique internationale).

Conçue pour aller vite

Avec l’évolution rapide de l’IA, les opérateurs de centres de données s’appuient sur des cadres de conception de référence pour surmonter les défis de vitesse et de déploiement des clusters IA à haute densité et accélérés par GPU. En fournissant des conceptions d’infrastructure physique validées, éprouvées et documentées, Schneider Electric permet aux opérateurs du monde entier de concevoir et d’intégrer des systèmes de gestion de l’alimentation et de refroidissement liquide avant même l’arrivée des nouvelles solutions IA, tout en optimisant les coûts, l’efficacité et la fiabilité. Ces conceptions entièrement ingénierées posent les bases des usines IA de demain, permettant aux opérateurs de centres de données d’être prêts avant même que le besoin ne se présente.

« Schneider Electric simplifie la conception, le déploiement et l’exploitation d’infrastructures IA avancées grâce à ses nouvelles conceptions de référence », a déclaré Jim Simonelli, vice-président principal et directeur de la technologie chez Schneider Electric. « Nos dernières conceptions, intégrant la gestion de l’alimentation et le contrôle du refroidissement liquide, sont prêtes pour l’avenir, évolutives et co-développées avec NVIDIA pour des applications concrètes, permettant aux opérateurs de suivre la demande croissante en IA. »

« Nous entrons dans une nouvelle ère du calcul accéléré, où l’intelligence intégrée dans l’alimentation, le refroidissement et les opérations redéfinira l’architecture des centres de données », a déclaré Scott Wallace, directeur de l’ingénierie des centres de données chez NVIDIA. « Avec sa dernière conception de référence de contrôle, Schneider Electric relie les données d’infrastructure critiques à NVIDIA Mission Control, offrant une feuille de route rigoureusement validée qui permet des jumeaux numériques d’usines IA et aide les opérateurs à optimiser leur infrastructure de calcul accéléré. »

Système de contrôle de bout en bout « prêt à l’emploi »

La conception de référence révolutionnaire connecte les dispositifs périphériques et les systèmes de contrôle des installations pour la gestion de l’énergie et le refroidissement liquide dans les déploiements NVIDIA GB300 NVL72 et NVIDIA GB200 NVL72, en tirant parti de NVIDIA Mission Control. Grâce à une architecture « prêt à l’emploi » basée sur le protocole MQTT, elle relie les infrastructures OT et IT, permettant aux opérateurs d’exploiter les données à tous les niveaux pour optimiser les performances.

Avec un accent sur l’interopérabilité entre les logiciels de gestion des bâtiments et ceux de l’infrastructure IA, cette conception établit des systèmes redondants pour l’alimentation et le refroidissement, et introduit de nouvelles directives pour mesurer les profils de consommation des baies IA. Elle garantit les plus hauts standards de disponibilité, de fiabilité et de performance pour les déploiements IA grâce à une gestion précise et en temps réel des ressources critiques.

Le système de contrôle de bout en bout offre :

• Une interface au format standardisé publiant les données de gestion de l’alimentation et du refroidissement liquide pour les applications locales et les systèmes en amont, incluant les logiciels de gestion IA, les jumeaux numériques, l’IA/ML et autres systèmes d’entreprise

• Une architecture de contrôle conçue pour gérer la redondance dans les infrastructures de distribution de refroidissement et d’alimentation, incluant les unités de distribution de liquide (CDU) et les panneaux d’alimentation à distance (RPP), assurant la résilience dans les environnements blancs et gris

• De nouvelles directives pour mesurer les profils de consommation des baies IA, avec un accent sur la puissance de crête et la surveillance de la qualité de l’alimentation

Conception de référence NVIDIA GB300 NVL72 pour clusters IA à haute densité

La conception de Schneider Electric pour le NVIDIA GB300 NVL72 prend en charge le déploiement de clusters basés sur le GB300 NVL72 avec une densité maximale de 142 kW par baie, comme le NVIDIA DGX SuperPOD avec les systèmes DGX GB300. La salle de données est conçue et optimisée pour accueillir trois clusters basés sur le GB300 NVL72, alimentés par jusqu’à 1 152 GPU, utilisant des CDUs liquide-à-liquide et des refroidisseurs haute température.

La conception inclut également les modèles CFD de Schneider Electric, ETAP et EcoStruxure IT Design, permettant aux utilisateurs de simuler des scénarios spécifiques de puissance et de refroidissement à l’aide de jumeaux numériques pour optimiser les conceptions selon les applications uniques. Elle s’appuie sur une feuille de route précédente pour le NVIDIA GB200 NVL72, alors que Schneider Electric poursuit sa collaboration avec NVIDIA pour fournir des modèles entièrement conçus et testés en anticipation de la nouvelle plateforme NVIDIA GB300 NVL72.

Les conceptions annoncées aujourd’hui s’inscrivent dans la collaboration de longue date entre Schneider Electric et NVIDIA pour répondre aux besoins les plus pressants de l’industrie des centres de données en matière d’IA. En plus de ces nouvelles conceptions, Schneider Electric a développé neuf conceptions de référence IA pour divers scénarios, incluant des modules préfabriqués, des centres de données rénovés et des infrastructures IA conçues spécifiquement pour les clusters basés sur NVIDIA GB200 NVL72 et GB300 NVL72.

Schneider Electric applique également une ingénierie complète et concrète à chacune de ses conceptions, démontrant son engagement continu à développer les architectures de centres de données les plus avancées, écoénergétiques et résilientes. Pour en savoir plus sur les conceptions de référence co-développées avec NVIDIA, visitez : se.com/data-centres-and-networks/reference-designs

