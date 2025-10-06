DEWA collabore avec plusieurs organisations pour étendre le réseau de recharge rapide pour véhicules électriques

Dubaï, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--L’Autorité de l’électricité et de l’eau de Dubaï (DEWA) a signé des accords pour étendre le réseau de recharge rapide pour véhicules électriques (VE) à Dubaï, dans le cadre de son initiative « EV Green Charger », lancée en 2014. DEWA a signé ces accords avec Emirates National Oil Company (ENOC), Dubai Taxi et Parkin.

« En collaboration avec nos partenaires des secteurs public et privé, nous améliorons la mobilité verte de Dubaï en construisant et en développant une infrastructure intégrée de recharge pour véhicules électriques. Cela contribue à réduire les émissions de carbone et à atteindre les objectifs de la Stratégie de Dubaï pour l’énergie propre 2050, de la Stratégie de Dubaï pour la neutralité carbone 2050 et de la Stratégie de Dubaï pour la mobilité verte. Nous continuons de collaborer avec nos partenaires de tous les secteurs pour établir les bases d’une économie verte durable qui réponde aux aspirations de nos dirigeants avisés et renforce la compétitivité mondiale de Dubaï », a déclaré S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, PDG de DEWA.

ENOC

DEWA a signé un contrat avec le groupe Enoc pour étendre le réseau de recharge rapide pour véhicules électriques (VE) dans les stations-service ENOC de Dubaï. Cette initiative vise à améliorer les infrastructures afin de répondre à la demande croissante de véhicules électriques.

Dubai Taxi

DEWA et Dubai Taxi Company (DTC) ont signé un contrat stratégique à long terme pour le déploiement de bornes de recharge ultra-rapides pour véhicules électriques au sein de la flotte de DTC dans l'ensemble de l'Émirat. Ce projet prévoit le déploiement de 208 points de recharge ultra-rapide pour véhicules électriques sur la durée du contrat, conformément à la feuille de route de transformation de la flotte de DTC et à la vision de Dubaï en matière de développement durable.

Parkin

DEWA et Parkin Company ont signé un contrat stratégique pour la transformation du réseau public de recharge pour véhicules électriques de Dubaï, renforçant ainsi la position mondiale de l'Émirat en tant que pôle de référence pour la mobilité verte et durable. La première phase du contrat prévoit l'installation de 100 bornes de recharge pour véhicules électriques dans des lieux clés de Dubaï, notamment des quartiers résidentiels, des centres commerciaux, des lieux de loisirs et des espaces publics. Un déploiement plus large suivra prochainement pour couvrir d'autres zones de l'Émirat. Ces bornes offriront une plus grande flexibilité et accéléreront la transition vers l'adoption des véhicules électriques.

Grâce à son initiative EV Green Charger, DEWA fournit plus de 1 500 points de recharge dans l'Émirat en collaboration avec ses partenaires des secteurs public et privé.

Source: AETOSWire