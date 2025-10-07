-

DEWA arbeitet mit mehreren Organisationen zusammen, um das Schnellladenetz für Elektrofahrzeuge auszubauen

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) hat Vereinbarungen und Verträge unterzeichnet, um das Ladenetz für Elektrofahrzeuge (EV) in ganz Dubai auszubauen. Dies ist Teil ihrer 2014 ins Leben gerufenen Initiative „EV Green Charger“. DEWA hat die Verträge und Vereinbarungen mit der Emirates National Oil Company (ENOC), Dubai Taxi und dem Unternehmen Parkin unterzeichnet.

„In Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus dem staatlichen und privaten Sektor fördern wir die Entwicklung der umweltfreundlichen Mobilität in Dubai durch den Aufbau und die Entwicklung einer integrierten Infrastruktur zum Aufladen von Elektrofahrzeugen. Dies trägt zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Erreichung der Ziele der Dubai Clean Energy Strategy 2050, der Dubai Net Zero Carbon Emissions Strategy 2050 und der Dubai Green Mobility Strategy bei. Wir arbeiten weiterhin mit unseren Partnern aus allen Branchen zusammen, um die Grundlagen für eine nachhaltige grüne Wirtschaft zu schaffen, die den Bestrebungen unserer weisen Führung entspricht und die globale Wettbewerbsfähigkeit Dubais stärkt“, erklärte Seine Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, Managing Director und CEO der DEWA.

ENOC

DEWA hat einen Vertrag mit der Enoc Group unterzeichnet, um das Schnellladenetz für Elektrofahrzeuge (EV) an ENOC-Tankstellen in ganz Dubai auszubauen. Die Initiative zielt darauf ab, die Infrastruktur zu verbessern, um der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen gerecht zu werden.

Dubai Taxi

DEWA und Dubai Taxi Company (DTC) haben einen langfristigen strategischen Vertrag über die Einrichtung von ultraschnellen Ladestationen für Elektrofahrzeuge innerhalb der DTC-Flotte im gesamten Emirat unterzeichnet. Im Rahmen des Projekts werden während der Vertragslaufzeit 208 ultraschnelle EV-Ladestationen eingerichtet, was im Einklang mit der Roadmap zur Umstellung der Flotte von DTC und der Nachhaltigkeitsvision von Dubai steht.

Parkin

DEWA und Parkin Company haben einen strategischen Vertrag unterzeichnet, um das öffentliche EV-Ladenetzwerk in Dubai zu transformieren und damit die globale Position des Emirats als führender Knotenpunkt für grüne und nachhaltige Mobilität weiter zu stärken. In der ersten Phase des Vertrags werden 100 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an wichtigen Standorten in Dubai installiert, darunter Wohngebiete, Einkaufszentren, Freizeiteinrichtungen und öffentliche Bereiche. In naher Zukunft wird eine umfassendere Einführung erfolgen, um weitere Gebiete des Emirats abzudecken. Diese Ladegeräte bieten eine größere Flexibilität und beschleunigen den Übergang zur Einführung von Elektrofahrzeugen.

Im Rahmen ihrer Initiative „EV Green Charger“ stellt DEWA in Zusammenarbeit mit Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor mehr als 1.500 Ladestationen im gesamten Emirat zur Verfügung.

