DEWA colabora con varias organizaciones para ampliar la red de carga rápida de vehículos eléctricos

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--La Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (Dubai Electricity and Water Authority, DEWA) firmó acuerdos y contratos para ampliar la red de carga de vehículos eléctricos (electric vehicle, EV) en Dubái, como parte de su iniciativa EV Green Charger, lanzada en 2014. DEWA firmó los contratos y acuerdos con Emirates National Oil Company (ENOC), Dubai Taxi Company y Parkin Company.

“En colaboración con nuestros socios del gobierno y sectores privados, estamos mejorando el viaje con movilidad verde de Dubái al construir y desarrollar una infraestructura integrada para la carga de vehículos eléctricos. Esto contribuye a reducir las emisiones de carbono y lograr las metas de la Estrategia de Energía Limpia de Dubái para 2050, la Estrategia de Cero Emisiones Netas de Carbono de Dubái para 2050 y la Estrategia de Movilidad Verde de Dubái. Seguimos trabajando con nuestros socios de todos los sectores para establecer las bases de una economía verde sostenible que cumpla con las aspiraciones de nuestro liderazgo sensato y fortalezca la competitividad global de Dubái”, dijo HE Saeed Mohammed Al Tayer, gerente general y director ejecutivo de DEWA. .

ENOC

DEWA firmó un contrato con el Grupo Enoc para ampliar la red de carga rápida de vehículos eléctricos en las estaciones de servicio ENOC en todo Dubái. La iniciativa apunta a mejorar la infraestructura para cumplir con la creciente demanda de vehículos eléctricos.

Dubai Taxi

DEWA y Dubai Taxi Company (DTC) firmaron un contrato estratégico a largo plazo para implementar estaciones de carga ultrarrápidas para vehículos eléctricos dentro de la flota de DTC en el emirato. El proyecto verá la implementación de 208 puntos de carga ultrarrápida de vehículos eléctricos durante la vigencia del contrato, alineada con el mapa de ruta de transformación de la flota de DTC y la visión de sostenibilidad de Dubái.

Parkin

DEWA y Parkin Company firmaron un contrato para transformar la red pública de carga de vehículos eléctricos de Dubái, lo que fortalece aún más la posición global del emirato como centro principal de la movilidad verde y sostenible. La primera etapa del contrato verá la instalación de 100 cargadores de vehículos eléctricos en ubicaciones clave a lo largo de Dubái, incluso comunidades residenciales, centros comerciales, destinos de esparcimiento y zonas públicas. En el futuro cercano se llevará a cabo una implementación más amplia que cubra zonas adicionales del emirato. Estos cargadores ofrecerán una mayor flexibilidad y acelerarán la transición hacia la adopción de vehículos eléctricos.

A través de su iniciativa EV Green Charger, DEWA proporciona más de 1,500 puntos de carga en el emirato, en colaboración con sus socios tanto del sector público como privado.

Fuente: AETOSWire

