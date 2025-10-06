Ryan breidt bereik uit met overname van European VAT Desk in België

DALLAS & BRUSSEL--(BUSINESS WIRE)--Ryan, een toonaangevende wereldwijde leverancier van fiscale diensten en software, heeft de overname aangekondigd van European VAT Desk, een in België gevestigd belastingadviesbureau dat bekend staat om zijn diepgaande expertise in Europees btw-advies en compliance voor grensoverschrijdende bedrijven.

European VAT Desk, opgericht in 2006 door Alain Soriano en Bernard Ickowicz, heeft een reputatie opgebouwd als een vertrouwde adviseur in de fiscale sector, met een gepersonaliseerde, end-to-end aanpak van btw-compliance en -advies. De overname versterkt Ryans btw-aanbod, vergroot de Europese voetafdruk van het bedrijf en verbetert de mogelijkheden om klanten in meer dan 27 landen te bedienen.

"Deze overname is een belangrijke stap in onze voortdurende inspanningen om de aanwezigheid van Ryan op de btw-markt te vergroten," aldus Tom Shave, President van de activiteiten van Ryan in Europa en Azië-Pacific. "Het team van European VAT Desk heeft een schat aan ervaring in strategische btw-oplossingen, gecombineerd met een sterke klantgerichte mentaliteit die de sterke punten van ons bedrijf aanvult. We kijken ernaar uit onze expertise te bundelen om klanten in de regio nog meer waarde te bieden."

Deze stap weerspiegelt de toewijding van Ryan om lokale expertise te combineren met wereldwijde kracht om bedrijven te helpen om te gaan met de complexe belastingomgeving van vandaag. European VAT Desk bedient middelgrote en grote multinationals met diensten zoals:

Btw-compliance: beheer van de volledige btw-compliancecyclus, inclusief registraties en het voorbereiden en indienen van btw-aangiften in meerdere rechtsgebieden.

beheer van de volledige btw-compliancecyclus, inclusief registraties en het voorbereiden en indienen van btw-aangiften in meerdere rechtsgebieden. Btw-advies: diepgaand btw-advies, inclusief dossieranalyse, ondersteuning bij belastingcontroles, jurisdictiespecifiek advies en cashflowoptimalisatie - met oplossingen die de efficiëntie verbeteren en compliancerisico's verminderen.

"Door de krachten te bundelen met Ryan zijn we nu beter gepositioneerd om klanten te bedienen voor hun volledige scala aan fiscale verplichtingen, naast de levenscyclus van btw-beheer," stelde Bernard Ickowicz, medeoprichter van European VAT Desk. "We zijn er trots op onze ervaring te kunnen inbrengen in een wereldwijd kantoor waarvan de experts onze sterke punten aanvullen en onze focus op resultaatgerichte klantenservice delen."

De overname onderstreept Ryans toewijding om klanten te bedienen, waar ze ook actief zijn. We combineren toptalent met lokale expertise om hen te helpen bij het navigeren door de fiscale complexiteit en het vrijmaken van kapitaal om te investeren, te groeien en te bloeien.

Als onderdeel van de overname zullen Alain Soriano, Bernard Ickowicz, Philippe Noirhomme en Eyal Benzenou Ryan versterken, met een schat aan kennis en betrouwbare klantrelaties. De overname opent tevens een kantoor van Ryan in Brussel, waarmee we een extra strategisch knooppunt creëren voor de bediening van klanten in de regio.

Over Ryan

Ryan, een bekroonde wereldwijde leverancier van fiscale diensten en software, is het grootste kantoor ter wereld dat zich uitsluitend richt op bedrijfsbelastingen. Het kantoor biedt een geïntegreerd pakket internationale fiscale diensten op een multijurisdictionele basis, waaronder kostenbeheer, compliance, consultancy, technologie en transformatie, en innovatiefinanciering. Ryan heeft elf keer de International Service Excellence Award van het Customer Service Institute of America (CSIA) ontvangen voor zijn toewijding aan klantenservice van wereldklasse. Gedreven door de dynamische myRyan-werkomgeving, die algemeen erkend wordt als de meest innovatieve in de belastingdienstverlening, bedient het multidisciplinaire team van Ryan van meer dan 5900 professionals en medewerkers meer dan 77.000 klanten in meer dan 80 landen, waaronder veel van 's werelds meest vooraanstaande Global 5000-bedrijven. Meer informatie over Ryan is te vinden op ryan.com/europe.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.