NUSO annuncia una partnership globale con Zoom per rafforzare la comunicazione e la collaborazione aziendale

CLAYTON, Missouri--(BUSINESS WIRE)--NUSO, un fornitore leader di soluzioni di comunicazioni cloud, ha annunciato oggi l'espansione della propria partnership con Zoom Communications, Inc. Sulla scia del supporto in atto per Zoom Cloud Peering nelle Americhe e nell'area EMEA, NUSO ora fungerà da partner globale per le licenze Zoom Phone e Zoom Contact Center. Questa decisione rafforza una relazione consolidata e offre ai clienti un percorso diretto per integrare la piattaforma Zoom con la rete globale e i servizi conformi di NUSO.

"La nostra partnership con Zoom ora va oltre Cloud Peering", ha dichiarato Matt Siemens, CEO di NUSO.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.