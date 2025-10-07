DEWA與多家機構合作，擴大電動汽車快速充電網路

阿聯杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 杜拜水電局(DEWA)已簽署多項協議與合約，以擴大杜拜的電動汽車(EV)充電網路，此為2014年啟動的電動汽車綠色充電計畫的一部分。DEWA與Emirates National Oil Company (ENOC)、Dubai Taxi和Parkin Company簽署了合約與協議。

DEWA董事總經理兼執行長Saeed Mohammed Al Tayer閣下表示：「透過與政府和私人部門合作夥伴攜手，我們正透過建設和完善整合式電動汽車充電基礎設施，推動杜拜綠色出行發展。這一措施有助於減少碳排放，協助達成2050年杜拜潔淨能源策略、2050年杜拜淨零碳排放策略和杜拜綠色出行策略的目標。我們將繼續與各領域合作夥伴攜手，為永續綠色經濟奠定基礎，以實現英明領導層的願景，提升杜拜的全球競爭力。」

ENOC

DEWA與Enoc Group簽署合約，將擴建杜拜各地ENOC服務站的電動汽車(EV)快速充電網路。該措施旨在完善基礎設施，以滿足與日俱增的電動汽車需求。

Dubai Taxi

DEWA與Dubai Taxi Company (DTC)簽署長期策略合約，將在杜拜DTC的車隊中部署電動汽車超快速充電站。該專案將在合約期限內分階段推出208個超快速電動汽車充電站，與DTC的車隊轉型路線圖及杜拜的永續發展願景保持一致。

Parkin

DEWA與Parkin Company簽署策略合約，致力於改造杜拜的公共電動汽車充電網路，進一步鞏固該酋長國綠色永續出行頂尖樞紐的全球地位。合約第一階段將在杜拜重點區域（包括居民社群、購物中心、休閒場所和公共區域）安裝100個電動汽車充電樁。近期還將推進更大範圍的部署，涵蓋酋長國更多區域。這些充電樁將提供更高的靈活性，加快電動汽車的普及進程。

透過電動汽車綠色充電計畫，DEWA已聯合公共和私人部門的合作夥伴，在杜拜部署了1500多個充電點位。

來源： AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。