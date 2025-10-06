Anasens und MAVAND unterzeichnen Vertriebsvereinbarung für DrugAsens™ in wichtigen europäischen Märkten und Australien

MONTRÉAL & ESCHWEILER, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Anasens Inc., ein Entwickler von schnellen, vernetzten Nachweissystemen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vertriebsvereinbarung mit MAVAND Solutions GmbH über die Kommerzialisierung von DrugAsens™, der Multidrogenspeicheltest von Anasens, in wichtigen Ländern Europas sowie in Australien unterzeichnet hat. Diese Vereinbarung stärkt die internationale Präsenz von Anasens und beschleunigt den Zugang zu schnellen, zuverlässigen Screening-Lösungen für den Arbeitsplatz, Strafverfolgungsbehörden und Rehabilitationszentren.

„Die Partnerschaft mit MAVAND verschafft DrugAsens™ einen erfahrenen Vertriebspartner vor Ort, um Kunden zu erreichen, die schnelle Ergebnisse und einfache Arbeitsabläufe benötigen“, sagte Véronique Bougie, Chief Operating Officer von Anasens. „Gemeinsam werden wir den Zugang zu innovativen und vereinfachten Drogenspeicheltestungen für den Straßenverkehr und betriebliche Präventionsprogrammen in mehreren EU-Ländern ausweiten.“

„DrugAsens™ steht genau für die Art von Innovation, die MAVAND auf den Markt bringen möchte“, sagte Ina Beckers, Geschäftsführerin der MAVAND Solutions GmbH. „Durch die Kombination der bahnbrechenden Technologie von Anasens mit unserem etablierten Netzwerk sind wir hervorragend positioniert, um einen neuen Standard für Multidrogenspeichelteste in Europa und Australien zu setzen.“

Im Rahmen der Vereinbarung wird MAVAND DrugAsens™ in ausgewählten EU-Märkten und in Australien vermarkten, verkaufen und unterstützen. Geplant sind gemeinsame Markteinführungsaktivitäten, Schulungen und Support nach dem Verkauf in den kommenden Jahren.

Diese Ankündigung markiert einen wichtigen ersten Schritt für Anasens: Aufbauend auf dieser Partnerschaft beabsichtigt das Unternehmen, seine kommerzielle Expansion zu beschleunigen, indem es schnell weitere Vertriebsvereinbarungen weltweit abschließt, um eine vollständige und konsistente Marktabdeckung sicherzustellen.

Über DrugAsens™

DrugAsens™ ist eine schnelle, tragbare orale Multidrogentestlösung, die darauf ausgelegt ist, klare, digitale Ergebnisse direkt vor Ort zu liefern und optimierte Arbeitsabläufe für betriebliche Programme, Strafverfolgung, öffentliche Sicherheit und spezialisierte klinische Einrichtungen zu ermöglichen.

Über Anasens

Anasens ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das eine innovative Plattform für schnelle, quantitative und vernetzte Nachweise entwickelt. Diese Technologie ermöglicht die Analyse verschiedener biologischer Matrizes zu Hause, am Krankenbett, im Feld oder an anderen Orten. Die bahnbrechende Technologie wurde im Labor von Prof. Alexis Vallée-Bélisle, Canada Research Chair in Bioengineering and Bio-Nanotechnology, an der Université de Montréal über mehr als 10 Jahre hinweg entwickelt. Das erste Produkt im Portfolio, DrugAsens™, ist der Auftakt zu einer Reihe innovativer Tests, die den Nachweis von Drogenmissbrauch direkt aus Speichel innerhalb weniger Minuten ermöglichen. Es ist kostengünstig, einfach anzuwenden, schnell, sensitiv und spezifisch und übertrifft die derzeit auf dem Markt verfügbaren Technologien deutlich.

Weitere Informationen finden Sie unter anasens.com

Über MAVAND

MAVAND Solutions GmbH ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Drogentestlösungen mit einem starken Fokus auf Strafverfolgungsbehörden und öffentliche Sicherheitsprogramme. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das Kunden bei der Implementierung zuverlässiger und effizienter Screening-Strategien unterstützt. Mit einer etablierten Präsenz in ganz Europa und Australien engagiert sich MAVAND für sichere Gemeinschaften durch vertrauenswürdige Vertriebspartnerschaften und kundenorientierte Lösungen.

Weitere Informationen finden Sie unter mavand.de