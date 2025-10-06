TotalEnergies et Veolia s’allient pour la transition énergétique et l’économie circulaire

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies et Veolia (Paris:VIE), partenaires de longue date, ont signé un protocole d’accord pour intensifier leur coopération dans plusieurs domaines clés de la transition énergétique et de l’économie circulaire, en ligne avec leurs démarches respectives de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’empreinte hydrique. Cette coopération bénéficiera à l’ensemble de l’industrie grâce à une mise à l’échelle de procédés innovants et l’avancement de la recherche sur des problématiques d’avenir.

Dans ce cadre, les deux entreprises mettront leurs savoir-faire industriels en commun : Veolia apportera son expertise dans la gestion de la ressource en eau et la valorisation de nouveaux flux de déchets, et TotalEnergies sa maîtrise en matière de mesure et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment de méthane, ainsi que de la production et fourniture d’énergies bas carbone.

La réduction des émissions de méthane des centres de stockage de déchets

Veolia étudie le déploiement de la technologie pionnière de mesure d‘émissions de méthane par drone AUSEA de TotalEnergies afin de mener des campagnes de mesure sur ses centres de stockage de déchets. Les premiers tests conduits sur sites ont démontré la capacité de cette technologie à fournir des mesures fiables et réplicables, à détecter des fuites et à identifier les zones les plus émettrices, ajoutant à l’arsenal existant de Veolia une solution performante et rapide pour réduire les émissions.

Ce déploiement contribuera à la stratégie de Veolia de maximiser la capture des émissions de méthane dans les centres de stockage de déchets, avec un objectif de 80 % de capture d’ici 2032, mais aussi d’utiliser cette technologie innovante au-delà du secteur pétrolier et gazier.

La réduction de l'empreinte hydrique des activités industrielles

Veolia accompagnera TotalEnergies dans la mise en œuvre de son ambition de réduire de 20% en 2030 par rapport à 2021 les prélèvements d’eau douce de ses sites situés dans des zones de stress hydrique et d’améliorer la qualité des rejets.

Quelques semaines après la signature d’un accord majeur entre Veolia et la plateforme SATORP (codétenue par Saudi Aramco et TotalEnergies) en Arabie Saoudite, les deux entreprises vont travailler à développer des projets de réutilisation des eaux usées sur les sites de TotalEnergies, de réutilisation d’eaux usées municipales vers les procédés industriels de la Compagnie, ainsi que le déploiement de technologies Veolia d’amélioration du traitement de l’eau.

Le dessalement plus durable grâce à l'énergie bas carbone

TotalEnergies accompagnera Veolia dans l’accélération du déploiement de solutions d’énergie bas carbone sur des sites de dessalement construits ou opérés par Veolia. TotalEnergies et Veolia ont déjà réalisé ensemble la plus grande centrale solaire pour une usine de dessalement d’eau de mer à Oman.

Ce projet s’inscrit dans l’ambition de Veolia de doubler ses capacités de dessalement d’ici 2030, tout en poursuivant la réduction de l’empreinte énergétique d’une technologie dont la consommation a déjà été divisée par dix.

La valorisation des ressources stratégiques issues des déchets

Enfin, Veolia et TotalEnergies vont mettre en commun leurs capacités de recherche et d’innovation afin d’explorer l’industrialisation de nouveaux procédés de récupération des éléments chimiques stratégiques contenus dans des déchets encore peu valorisés, comme les terres rares présentes dans les aimants permanents d’éoliennes, les panneaux photovoltaïques ou les batteries.

« Je suis très heureuse de l’accord signé aujourd’hui avec TotalEnergies : en unissant nos expertises, que ce soit dans la gestion durable de l’eau, l’économie circulaire ou la réduction des émissions de méthane, nous mettons ainsi nos capacités d’innovation au service de la transformation écologique et de la compétitivité de nos industries », a commenté Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Veolia. TotalEnergies dispose de solutions et de technologies de pointe à mettre au service de Veolia et réciproquement. Ensemble, nos deux fleurons français contribueront très concrètement à la transition énergétique et à l’économie circulaire. Nous sommes convaincus que les coopérations comme celles que nous développons avec Veolia sont très utiles pour faire des progrès tangibles et limiter durablement l'empreinte environnementale de nos entreprises », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

À PROPOS DE TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

À PROPOS DE VEOLIA

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec 215 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2024, le groupe Veolia a servi 111 millions d’habitants en eau potable et 98 millions en assainissement, produit 42 térawattheures d’énergie et traité 65 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 44,7 milliards d’euros.