NUSO annonce un partenariat mondial avec Zoom pour renforcer la communication et la collaboration au sein des entreprises

CLAYTON, Missouri--(BUSINESS WIRE)--NUSO, fournisseur mondial de communications cloud, a annoncé aujourd'hui l'extension de son partenariat avec Zoom Communications, Inc. S'appuyant sur son soutien actuel à Zoom Cloud Peering dans les régions Amériques et EMEA, NUSO deviendra désormais un partenaire mondial pour les licences Zoom Phone et Zoom Contact Center. Cette étape renforce une relation éprouvée et offre aux clients un moyen direct de combiner la plateforme Zoom avec le réseau mondial et les services conformes de NUSO.

« Notre partenariat avec Zoom va désormais au-delà du Cloud Peering », a déclaré Matt Siemens, PDG de NUSO. « Nous combinons les outils de collaboration éprouvés de Zoom avec le modèle de prestation mondial de NUSO et nos solutions d'IA et de conformité telles que NUSO Connect Recorder. Ce partenariat offre des résultats concrets aux partenaires et aux clients grâce au choix, à l'échelle internationale, à la conformité et à la résilience. »

Ce partenariat élargi permet aux entreprises et aux partenaires de mieux :

Stimuler les résultats commerciaux – En combinant des services de collaboration, de téléphonie et de conformité, les entreprises réduisent la complexité, accélèrent les déploiements et améliorent l'engagement client à l'échelle mondiale.

En combinant des services de collaboration, de téléphonie et de conformité, les entreprises réduisent la complexité, accélèrent les déploiements et améliorent l'engagement client à l'échelle mondiale. Optimisez la conformité et la sécurité – NUSO Connect Recorder prend en charge les exigences réglementaires, notamment le RGPD, la norme PCI DSS et la directive MiFID II, tout en fournissant des services de transcription, d'analyse et de chiffrement.

– NUSO Connect Recorder prend en charge les exigences réglementaires, notamment le RGPD, la norme PCI DSS et la directive MiFID II, tout en fournissant des services de transcription, d'analyse et de chiffrement. Gagnez en résilience – Une résilience totale pour optimiser la continuité des activités grâce à des fonctionnalités telles que NUSOflex

– Une résilience totale pour optimiser la continuité des activités grâce à des fonctionnalités telles que NUSOflex Développez-vous à l'échelle mondiale – Le réseau international de NUSO permet une prestation de services cohérente dans toutes les régions.

Grâce à ces atouts combinés, NUSO et Zoom offrent aux entreprises et aux revendeurs un moyen plus direct et plus fiable d'unifier les solutions de téléphonie, de vidéo et de centre de contact tout en réduisant la complexité.

« Le cadre d'un partenariat fructueux commence toujours par un objectif commun : le client », a déclaré Nick Tidd, responsable Global Channel GTM chez Zoom. « Le partenariat entre Zoom et NUSO met l'accent sur cette expérience client en combinant les technologies Zoom Phone et Zoom Contact Center avec le puissant réseau planétaire de NUSO. Il garantit également à nos partenaires revendeurs un moyen plus simple d'offrir cette expérience client. »

Ce partenariat sera annoncé lors du Cavell Summit North America à Washington, D.C., où les leaders mondiaux des communications cloud se réunissent pour présenter de nouvelles approches en matière de collaboration d'entreprise.

Consultez NUSO.CLOUD pour en savoir plus.

À propos de NUSO

NUSO permet aux partenaires et aux entreprises de mener des conversations coordonnées et fructueuses à grande échelle. NUSO combine l'intelligence artificielle en temps réel, le routage intelligent et le contrôle direct de son réseau mondial de transporteurs pour offrir des communications sécurisées et évolutives dans les domaines des communications unifiées, des centres de contact, de la messagerie et de l'engagement client. La plateforme améliore les performances du réseau et l'expérience client grâce à la transcription en direct, l'analyse des sentiments et l'automatisation en temps réel. NUSO prend en charge la conformité et l'orchestration dans les domaines de la fourniture de services vocaux, de la messagerie, des workflows CX et du routage des appels.

Nous ne nous contentons pas d'acheminer les appels – nous orchestrons leurs conséquences.

NUSO est certifiée ISO 27001:2022 et opère aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, au Royaume-Uni et dans la région EMEA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nuso.cloud.

