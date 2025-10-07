-

DEWA werkt samen met verschillende organisaties om het netwerk van snellaadstations voor elektrische voertuigen uit te breiden

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Als onderdeel van het EV Green Charger-initiatief, dat in 2014 is gelanceerd, heeft Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) een overeenkomst en contracten getekend om het netwerk van laadstations voor elektrische voertuigen (EV) in Dubai uit te breiden. DEWA ondertekende de contracten en overeenkomsten met Emirates National Oil Company (ENOC), Dubai Taxi en Parkin Company.

"In samenwerking met onze partners uit de overheid en de particuliere sector verbeteren we de groene mobiliteit van Dubai door een geïntegreerde infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen te bouwen en te ontwikkelen. Dit draagt bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het bereiken van de doelstellingen van de Dubai Clean Energy Strategy 2050, de Dubai Net Zero Carbon Emissions Strategy 2050 en de Dubai Green Mobility Strategy. We blijven samenwerken met onze partners in alle sectoren om de basis te leggen voor een duurzame groene economie die voldoet aan de ambities van ons wijze leiderschap en die het wereldwijde concurrentievermogen van Dubai versterkt", zegt Zijne Excellentie Saeed Mohammed Al Tayer, MD & CEO van DEWA.

ENOC

DEWA heeft een contract getekend met Enoc Group om het netwerk van snellaadstations voor elektrische voertuigen (EV) bij ENOC-tankstations in Dubai uit te breiden. Het doel van het initiatief is de infrastructuur te verbeteren om aan de stijgende vraag naar elektrische voertuigen te voldoen.

Dubai Taxi

DEWA en Dubai Taxi Company (DTC) hebben een strategisch langetermijncontract getekend om ultrasnelle laadstations voor elektrische voertuigen in de vloot van DTC in het hele emiraat in te zetten. Het project omvat de uitrol van 208 ultrasnelle EV-laadpunten gedurende de looptijd van het contract, in overeenstemming met de routekaart voor vloottransformatie van DTC en de duurzaamheidsvisie van Dubai.

Parkin

DEWA en Parkin Company hebben een strategisch contract getekend om het openbare EV-laadnetwerk van Dubai te transformeren, waardoor de wereldwijde positie van het emiraat als een toonaangevende hub voor groene en duurzame mobiliteit verder wordt versterkt. De eerste fase van het contract omvat de installatie van 100 EV-laadstations op belangrijke locaties in Dubai, waaronder woonwijken, winkelcentra, recreatiebestemmingen en openbare ruimtes. Een bredere uitrol naar extra gebieden van het emiraat volgt in de nabije toekomst. Deze laadstations bieden meer flexibiliteit en versnellen de transitie naar de aanname van elektrische voertuigen.

Via zijn EV Green Charger-initiatief en in samenwerking met zijn partners uit zowel de publieke als de private sector, biedt DEWA meer dan 1.500 laadpunten in het hele emiraat.

Bron: AETOSWire

