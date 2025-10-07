Amerikaans leger kent Pacific Defense contract toe voor CMFF Mounted Common Infrastructure

EL SEGUNDO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Het Amerikaanse leger heeft Pacific Defense een meerjarig contract toegekend voor de C5ISR Modular Open Suite of Standards (CMOSS) Mounted Form Factor (CMFF) Mounted Common Infrastructure (MCI) van het leger — een cruciale stap in de versnelling van de netwerkcapaciteiten van het leger voor oorlogsvoering.

In het kader van het contract van het Program Executive Office C3N zal Pacific Defense vanaf november 2025 CMFF MCI-systemen leveren ter ondersteuning van experimenten met soldaten, software-integratie en de ontwikkeling van gebruikersinterfaces, wat zal leiden tot volledige evaluaties van soldaten in voertuigen in 2026. CMFF MCI omvat zowel grond- als luchtvaartplatforms en omvat plannen voor de integratie van capaciteiten, waaronder communicatie, commandovoering en controle (C2), gegarandeerde PNT (APNT) en EW/SIGINT, allemaal geïntegreerd in één gestandaardiseerd, aan de A-kit Vehicle Envelope (SAVE) voldoend chassis via plug-in-kaarten. Als CMFF MCI-integrator zal Pacific Defense samenwerken met het leger om de implementatie van missiecapaciteiten te versnellen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een breed scala aan bronnen uit de industrie en de overheid voor kritieke hardware- en softwaremodules voor missies.

"We kijken ernaar uit om samen te werken met het leger om de gebruikersacceptatie, productie en inzet van deze cruciale, strategische technologie te versnellen in het licht van recente beslissingen om Command and Control op alle niveaus opnieuw te ontwerpen en snel te herkapitaliseren," aldus Travis Slocumb, CEO van Pacific Defense. "Onze CMFF MCI-kerntechnologie maakt EW/SIGINT, robuust beveiligd transport en netwerken, krachtige tactische edge computing, APNT en vele C2-toepassingen mogelijk met eenvoudig te implementeren plug-and-play kaarten en software in diverse bestaande CMOSS-chassisproducten."

Pacific Defense heeft met succes meer dan 150 systemen geleverd die momenteel in gebruik zijn in de VS en FVEY-partnerlanden, en ondersteunt een breed scala aan C5ISR/EW-missies op grondvoertuigen, ballonnen op grote hoogte, diverse luchtplatforms en vaste locaties – en zal binnenkort worden uitgebreid naar Low Earth Orbit (LEO) en Medium Earth Orbit (MEO)-domeinen. Naarmate het tempo van nieuwe bedreigingen toeneemt, verwacht Pacific Defense een aanzienlijke groei in implementaties tot 2026 en daarna.

Als toonaangevend lid van het Sensor Open Systems Approach (SOSA) Consortium met meer dan 180 leden heeft Pacific Defense een robuuste familie van SOSA/CMOSS-gebaseerde missiesystemen ontwikkeld. Deze producten integreren hardware- en softwaremodules van zowel de overheid als commerciële bedrijven, waardoor echte interoperabiliteit tussen meerdere leveranciers mogelijk is. Door gebruik te maken van SOSA/CMOSS-standaarden zorgt Pacific Defense ervoor dat haar NERVE-, SABER- en CMFF MCI-producten aanpasbaar, interoperabel, upgradebaar en missieklaar blijven in meerdere domeinen, platforms en missiesets.

Pacific Defense wordt bij de CMFF MCI-inspanning ondersteund door Thales Defense & Security Inc., BAE Systems, Palantir, MAXISIQ, Regal Technology Partners en STC, een bedrijf uit Arcfield.

Over Pacific Defense

Pacific Defense is speciaal ontwikkeld om de transformatie naar open systemen te stimuleren die nodig is om snelle innovatie en de kracht van commerciële technologie te ontsluiten. Pacific Defense is gespecialiseerd in C5ISR- en elektronische oorlogsvoering (EW)-oplossingen voor missiekritieke omgevingen en past MOSA-standaarden toe om flexibele, upgradebare technologie te leveren die oorlogsvoering helpt om opkomende bedreigingen voor te blijven. Meer informatie vindt u op www.pacific-defense.com en op LinkedIn.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.