NUSO gibt globale Partnerschaft mit Zoom bekannt, um die Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen zu stärken

CLAYTON, Mo.--(BUSINESS WIRE)--NUSO, ein globaler Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen, gab heute die Erweiterung seiner Partnerschaft mit Zoom Communications, Inc. bekannt. Aufbauend auf der bestehenden Unterstützung für Zoom Cloud Peering in Amerika und EMEA wird NUSO nun als globaler Partner für Zoom Phone- und Zoom Contact Center-Lizenzen fungieren. Dieser Schritt baut eine bewährte Beziehung weiter aus und bietet Kunden einen direkten Weg, die Plattform von Zoom mit dem globalen Netzwerk und den Compliance-fähigen Dienstleistungen von NUSO zu kombinieren.

„Unsere Partnerschaft mit Zoom geht nun über Cloud Peering hinaus“, erklärte Matt Siemens, CEO von NUSO. „Wir kombinieren die bewährten Collaboration-Tools von Zoom mit dem globalen Bereitstellungsmodell von NUSO und unseren KI- und Compliance-Lösungen wie NUSO Connect Recorder. Diese Partnerschaft bietet Partnern und Kunden durch Auswahl, internationale Reichweite, Compliance und Ausfallsicherheit echte Vorteile."

Diese erweiterte Partnerschaft ermöglicht es Unternehmen und Partnern, folgende Aspekte zu verbessern:

Fördern Sie Ihre Geschäftsergebnisse – Durch die Kombination von Collaboration-, Telefonie- und Compliance-Services reduzieren Unternehmen Komplexität, beschleunigen Bereitstellungen und verbessern die Kundenbindung weltweit.

Durch die Kombination von Collaboration-, Telefonie- und Compliance-Services reduzieren Unternehmen Komplexität, beschleunigen Bereitstellungen und verbessern die Kundenbindung weltweit. Verbessern Sie Compliance und Sicherheit – NUSO Connect Recorder unterstützt regulatorische Anforderungen wie DSGVO, PCI DSS und MiFID II und bietet gleichzeitig Transkription, Analyse und Verschlüsselung.

– NUSO Connect Recorder unterstützt regulatorische Anforderungen wie DSGVO, PCI DSS und MiFID II und bietet gleichzeitig Transkription, Analyse und Verschlüsselung. Steigern Sie Ihre Ausfallsicherheit – Ausfallsicherheit von Grund auf, um die Geschäftskontinuität mit Funktionen wie NUSOflex zu maximieren

– Ausfallsicherheit von Grund auf, um die Geschäftskontinuität mit Funktionen wie NUSOflex zu maximieren Globale Skalierbarkeit – Das internationale Netzwerk von NUSO ermöglicht eine konsistente Bereitstellung von Dienstleistungen über Regionen hinweg.

Mit diesen kombinierten Stärken bieten NUSO und Zoom Unternehmen und Wiederverkäufern eine direktere und zuverlässigere Möglichkeit, Telefonie-, Video- und Contact-Center-Lösungen zu vereinheitlichen und gleichzeitig die Komplexität zu reduzieren.

„Der Rahmen einer erfolgreichen Partnerschaft beginnt stets mit einem gemeinsamen Ziel – dem Kunden“, erklärte Nick Tidd, Leiter Global Channel GTM bei Zoom. „Die Partnerschaft zwischen Zoom und NUSO konzentriert sich auf dieses Kundenerlebnis, indem sie die Technologien von Zoom Phone und Zoom Contact Center mit dem leistungsstarken globalen Netzwerk von NUSO kombiniert. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass unsere Vertriebspartner diese Kundenerlebnisse auf vereinfachte Weise bereitstellen können."

Die Partnerschaft wird auf dem Cavell Summit North America in Washington, D.C., bekannt gegeben, wo sich führende Vertreter der globalen Cloud-Kommunikation versammeln, um neue Ansätze für die Zusammenarbeit in Unternehmen vorzustellen.

Weitere Informationen finden Sie unter NUSO.CLOUD.

Über NUSO

NUSO ermöglicht es Partnern und Unternehmen, koordinierte, ergebnisorientierte Gespräche in großem Umfang zu führen. NUSO vereint Echtzeit-KI, intelligentes Routing und die direkte Steuerung seines globalen Carrier-Netzwerks, um sichere, skalierbare Kommunikation über Unified Communications, Contact Center, Messaging und Customer Engagement zu ermöglichen. Die Plattform verbessert die Netzwerkleistung und das Kundenerlebnis durch Live-Transkription, Stimmungsanalyse und Echtzeit-Automatisierung. NUSO unterstützt die Einhaltung von Vorschriften und die Koordination in den Bereichen Sprachbereitstellung, Nachrichtenübermittlung, CX-Workflows und Anrufweiterleitung.

Wir leiten nicht nur Anrufe weiter – wir koordinieren Ergebnisse.

NUSO ist nach ISO 27001:2022 zertifiziert und in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika, Großbritannien und EMEA tätig. Erfahren Sie mehr unter www.nuso.cloud.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.