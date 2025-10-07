NUSO anuncia una alianza global con Zoom para consolidar la comunicación y la colaboración empresarial

CLAYTON, Misuri.--(BUSINESS WIRE)--NUSO, proveedor mundial de comunicaciones en la nube, ha anunciado hoy que ampliará su alianza con Zoom Communications, Inc. A partir de su actual soporte para Zoom Cloud Peering en el Continente Americano y la región de EMOA, NUSO se convertirá en un socio global para la distribución de las licencias de Zoom Phone y Zoom Contact Center. Con este paso, amplía una relación consolidada y les ofrece a los clientes una vía directa para combinar la plataforma de Zoom con la red global y los servicios de cumplimiento normativo de NUSO.

"Ahora, nuestra asociación con Zoom va más allá de Cloud Peering", subrayó Matt Siemens, director ejecutivo de NUSO.

