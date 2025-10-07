-

NUSO anuncia una alianza global con Zoom para consolidar la comunicación y la colaboración empresarial

NUSO distribuirá las licencias de Zoom en todo el mundo, combinando los servicios de voz globales con las soluciones avanzadas de cumplimiento normativo

CLAYTON, Misuri.--(BUSINESS WIRE)--NUSO, proveedor mundial de comunicaciones en la nube, ha anunciado hoy que ampliará su alianza con Zoom Communications, Inc. A partir de su actual soporte para Zoom Cloud Peering en el Continente Americano y la región de EMOA, NUSO se convertirá en un socio global para la distribución de las licencias de Zoom Phone y Zoom Contact Center. Con este paso, amplía una relación consolidada y les ofrece a los clientes una vía directa para combinar la plataforma de Zoom con la red global y los servicios de cumplimiento normativo de NUSO.

"Ahora, nuestra asociación con Zoom va más allá de Cloud Peering", subrayó Matt Siemens, director ejecutivo de NUSO.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para la prensa:
Colleen Sheley
Vicepresidente de Marketing de NUSO
marketing@nuso.cloud

Industry:

NUSO

Details
Headquarters: Saint Louis, Missouri
CEO: Matt Siemens
Employees: 100
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contacto para la prensa:
Colleen Sheley
Vicepresidente de Marketing de NUSO
marketing@nuso.cloud

More News From NUSO

Resumen: NUSO amplía su presencia en EMEA con una completa gama de comunicaciones unificadas

PADUA, Italia--(BUSINESS WIRE)--NUSO, proveedor internacional de soluciones de colaboración y comunicaciones empresariales, anuncia el cambio de marca de su empresa filial, Mida Solutions, a NUSO Italia Srl, lo que refuerza su presencia en Europa, Oriente Medio y África (EMEA). La ampliación de la oferta de NUSO Italia en la región EMEA permite a los socios ofrecer una oferta de comunicaciones más amplia y competitiva. Al integrar la cartera ampliable de comunicaciones unificadas de NUSO con la...

Resumen: NUSO y Wavecrest se asocian para mejorar los servicios internacionales de comunicación en la nube

CLAYTON, Missouri--(BUSINESS WIRE)--NUSO, proveedor innovador de soluciones de comunicación en la nube, y Wavecrest, desarrollador de servicios administrados de voz y mensajería, han establecido una asociación estratégica para ampliar las funciones mundiales de llamadas en la nube. Esta colaboración tiene como objetivo responder a la creciente demanda de servicios fiables de llamadas internacionales y terminales de voz sin interrupciones de las empresas de todo el mundo. Como parte del acuerdo,...
Back to Newsroom